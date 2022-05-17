МИД Эстонии вызвал посла России на ковер

Встретившийся с послом России вице-канцлер Рейн Таммсаар не счел нужным комментировать содержание заявления, но призвал российских представителей воздерживаться от недипломатических личных атак в адрес эстонских политиков, быть вежливыми, более внимательно изучать историю и немедленно прекратить агрессию против Украины.

Премьер-министр Эстонии Каи Каллас на открытии конференции им. Леннарта Мери призвала западных лидеров перестать звонить президенту РФ Владимиру Путину для урегулирования конфликта в Украине: «Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят разговаривать с ним. Но что мы получаем от этого? Я не вижу никаких результатов».