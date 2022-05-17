Парламент Финляндии подавляющим большинством голосов проголосовал за вступление страны в НАТО. Присоединение к Североатлантическому альянсу поддержали 188 депутатов, против выступили восемь парламентариев, трое отсутствовали.
Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО
Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО
Голосование состоялось по причине того, что депутат "Союза левых сил" Маркус Мустаярви внес ответное предложение об отказе от присоединения к военному альянсу. Оно было отклонено большинством парламентариев, пишет Yle.
Президент и правительство Финляндии в воскресенье решили, что страна подаст заявку на вступление в НАТО. Также Швеция решила присоединиться к Североатлантическому военному альянсу.
Официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО сегодня примет Госсовет Финляндии совместно с президентом.