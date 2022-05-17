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Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

rus.postimees.ee
Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО
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Премьер-министр Санна Марин.
Премьер-министр Санна Марин. Фото: Martin Meissner

Парламент Финляндии подавляющим большинством голосов проголосовал за вступление страны в НАТО. Присоединение к Североатлантическому альянсу поддержали 188 депутатов, против выступили восемь парламентариев, трое отсутствовали. 

Голосование состоялось по причине того, что депутат "Союза левых сил" Маркус Мустаярви внес ответное предложение об отказе от присоединения к военному альянсу. Оно было отклонено большинством парламентариев, пишет Yle.

Президент и правительство Финляндии в воскресенье решили, что страна подаст заявку на вступление в НАТО. Также Швеция решила присоединиться к Североатлантическому военному альянсу.

Официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО сегодня примет Госсовет Финляндии совместно с президентом.

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