Шпионаж в пользу России: в Латвии предпринимателя приговорили к пяти годам тюрьмы

Решение было вынесено на закрытом заседании суда, отмечает BNS. Фролову предъявлено обвинение по статье о незаконном сборе информации и прямой ее передаче иностранной разведке.

Суд постановил признать обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления и приговорить к пяти годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора. Шесть месяцев, которые обвиняемый уже провел под стражей, будут засчитаны в срок заключения.

До вступления приговора в законную силу суд оставил в силе ранее назначенную меру пресечения - денежный залог. В дополнение Фролову установлен запрет на выезд из страны.

В течение 10 дней с момента оглашения сокращенного приговора стороны могут подать в суд письменный запрос о составлении полного решения. Полное решение может быть опротестовано в Рижском окружном суде в течение десяти дней со дня его получения.

8 мая латвийская телепрограмма "De facto" сообщила, что проживающий в окрестностях Риги занятый в сфере строительства предприниматель Фролов, служивший в 1980-е годы в советской армии, долгое время "шпионил в пользу России".

Фролов был помещен под стражу в прошлом году. Его адвокат Эгон Русанов просил заменить тюремное заключение на меру пресечения в виде денежного залога, и недавно Фролов был освобожден следственным судьей под залог 30 тысяч евро.

Согласно годовому отчету Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии, Фролов собирал разведданные о прибытии и размещении сил НАТО в странах Балтии, используемых для военной логистики в аэропортах, обороноспособности Латвии и внутренней политике, сообщает "De facto".