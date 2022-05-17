Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО уже завтра

"Завтра мы вместе подадим заявку", - приводят европейские СМИ слова Андерссон, сказанные на совместной с президентом Финляндии Саули Нийнистё пресс-конференции.

Она отметила, что Швеция и Финляндия решили идти рука об руку в ходе всего процесса вступления в НАТО.

Напомним, что сегодня парламент Финляндии на пленарном заседании 188 голосами "за" проголосовал за подачу заявления о вступлении страны в НАТО.