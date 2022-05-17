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Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО уже завтра

rus.postimees.ee BNS/"Интерфакс"
Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО уже завтра
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Саули Нийнистё и Магдалена Андерссон
Саули Нийнистё и Магдалена Андерссон Фото: ANDERS WIKLUND/AFP/SCANPIX

Швеция и Финляндия в среду передадут в НАТО заявку для вступления в эту организацию, сообщила во вторник шведский премьер Магдалена Андерссон.

"Завтра мы вместе подадим заявку", - приводят европейские СМИ слова Андерссон, сказанные на совместной с президентом Финляндии Саули Нийнистё пресс-конференции.

Она отметила, что Швеция и Финляндия решили идти рука об руку в ходе всего процесса вступления в НАТО.

Напомним, что сегодня парламент Финляндии на пленарном заседании 188 голосами "за" проголосовал за подачу заявления о вступлении страны в НАТО.

А, как передает CNN, уже в четверг, 19 мая, президент США Джо Байден примет премьер-министра Швеции и президента Финляндии в Белом доме в знак поддержки их решения.

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