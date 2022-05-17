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СМИ: Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал»

rus.postimees.ee
СМИ: Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал»
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Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе. Фото: Adil Benayache/Adil Benayache/SIPA

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который по версии Ассоциации профессиональных футболистов Франции был признан лучшим игроком Лиги 1 в сезоне 2021/22, близок к трансферу в мадридский Реал, сообщает sport.nv.ua со ссылкой на Marca. 

По информации источника, Реал согласовал с Мбаппе детали контракта еще на прошлой неделе, а футболист перейдет в мадридскую команду летом в статусе свободного агента.

Ожидается, что Мбаппе подпишет с Реалом 5-летний контракт, а его зарплата после уплаты налогов составит 25 миллионов евро в год. Сам футболист пока держит интригу, но в комментарии RMC Sport заявил, что все расскажет до июня, когда он прибудет в расположение сборной Франции.

«Вы скоро узнаете. Все почти решено», – сказал Мбаппе.

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