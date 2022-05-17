СМИ: Килиан Мбаппе перейдет в мадридский «Реал»

По информации источника, Реал согласовал с Мбаппе детали контракта еще на прошлой неделе, а футболист перейдет в мадридскую команду летом в статусе свободного агента.

Ожидается, что Мбаппе подпишет с Реалом 5-летний контракт, а его зарплата после уплаты налогов составит 25 миллионов евро в год. Сам футболист пока держит интригу, но в комментарии RMC Sport заявил, что все расскажет до июня, когда он прибудет в расположение сборной Франции.