Лотман: основа идентичности Украины — это украинская земля

- Вчера в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что поставки Францией оружия Киеву будут «продолжаться и увеличиваться в ближайшие дни и недели, как и доставка гуманитарной помощи». Также Макрон пообещал, что заявка Украины на получение статуса страны-кандидата в члены Евросоюза будет рассмотрена на саммите ЕС в июне, и рассмотрение пройдет в духе, выраженном на Версальском саммите всеми странами-членами, которые заявили, что Украина — часть европейской семьи. Можно ли считать слова Макрона намеком на то, что Украина получит в июне статус страны-кандидата в члены ЕС?

- Я бы не был слишком уж сильным оптимистом в этом отношении. Полагаю, что слова президента Макрона можно трактовать и иным образом. В Версале было сказано, что Европа открывает Украине свои объятия. Что Украина — часть Европы. И все. А чуть позднее Макрон сказал, что вступление Украины в ЕС может занять десятилетия. Никакого единодушия у стран ЕС в вопросе о предоставлении Украине статуса страны-кандидата пока не наблюдается. Противниками приема Украины в ЕС в так называемом ускоренном режиме можно назвать Францию, Германию, Нидерланды.

Часто говорится о том, что, например, некоторые балканские государства уже давно ждут вступления в ЕС. Но эти страны как раз имеют статус страны-кандидата. Никто же не говорит о том, что Украину надо прямо сейчас принять в Евросоюз. Ясно, что во время войны это совершенно невозможно. Однако наделение Украины статусом страны-кандидата означало бы начало предметных переговоров с ней о вступлении в ЕС. Украине бы дали четкую программу необходимых действий. Это очень большой список вещей, которые нужно сделать. И Украине действительно очень многое нужно сделать для вступления в ЕС. По сути, получение Украиной статуса кандидата означало бы, что завершается период распростертых объятий и начинаются деловые разговоры.

Конечно, я считаю, что Украина полностью заслужила предоставление такого статуса, заплатив десятками тысяч жизней в последние месяцы. Немного смешно слышать, когда со стороны Франции сейчас много говорится о коррупции в Украине. Никто не спорит с тем, что в Украине есть коррупция. Однако Францию можно назвать главным спонсором вступления в ЕС Румынии. А в Румынии коррупция была уж никак не менее заметной, чем в Украине. Однако Францию это не смущало, когда речь шла о стране с языком, принадлежащем, как и французский, к романской группе.

Так что критерии вступления вроде бы и четкие, а с другой стороны — немного растяжимые. Разумеется, я очень надеюсь, что Украина получит в июне статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Однако никакой твердой уверенности на этот счет у меня нет.