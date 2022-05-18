Студия Postimees: получит ли Украина этим летом статус страны-кандидата на вступление в ЕС?

- Президент Финляндии Саули Нийнисте выразил надежду, что Финляндии удастся решить свои противоречия с Турцией, выказавшей неудовольствие в связи с планами Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Будет ли Турция так уж упорствовать в своем противодействии вступлению в НАТО новых членов, или ей важно просто продекларировать всем странам НАТО, что к решению «курдского вопроса» она никакие третьи стороны не допустит?

- Британская пресса, ссылаясь на западные военные источники, утверждает, что Владимир Путин и начальник Генштаба российской армии генерал Герасимов лично участвуют в принятии тактических решений в войне в Украине на уровне, который был бы нормален для полковника. Источники полагают, что такое ручное управление Путина российскими войсками могло способствовать военным неудачам России. О чем может говорить такая личная вовлеченность Путина в решение именно военных задач? Он никому не доверяет? Или с азартом воспринимает реальную войну как подобие игры?

- Вчера советник президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию о том, что переговоры Украины с Россией приостановлены. По словам Подоляка, процесс переговоров рано или поздно будет восстановлен, но модератором повестки будет уже президент Украины Владимир Зеленский. Оправдан ли такой оптимизм Михаила Подоляка? Может ли украинская армия добиться в ближайшее время таких успехов, которые заставили бы уже Россию искать возможности для прекращения боевых действий?