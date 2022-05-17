«Левадия» обыграла «Пайде» с минимальным счётом

Тренер Марко Савич в интервью для Soccernet: «Дерби как дерби. В нападении обе команды играли плохо. Пайде был немного лучше в том плане, что они создали больше моментов чем мы, но в целом атакующие действия у обеих команд были очень плохими. Считаю, что на данный момент это поле для игроков достаточно сложное и по этому особой красоты в игре сегодня не увидели. Обе команды хорошо прессинговали. Мы старались высоко прессинговать и они тоже. В этом случае построение игры даётся сложно. Если добавить сюда газон не самого лучшего качества, то это ещё сложнее. Интенсивность в игры была хорошей. Обе команды много бегали и хорошо боролись. Было много ошибок и столкновений. После этой игры я вижу триллион вещей, которые нужно улучшать. Я тренер, пропагандирующий атакующий футбол, и после игры, где мы плохо владели мячом я очень разочарован. Но это одна из сторон футбола. В следующий раз мы должны стараться лучше, гораздо лучше. Не верю, что сейчас мы ощущаем какое-то давление «Флоры». Я на 100% уверен, что судьба чемпионского титула решится в последних играх сезона».