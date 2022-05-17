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Центр крови смягчил требования в отношении гомосексуалистов, желающих стать донорами

rus.postimees.ee
Центр крови смягчил требования в отношении гомосексуалистов, желающих стать донорами
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Донорская кровь.
Донорская кровь. Фото: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Если раньше мужчины могли стать донорами крови спустя 12 месяцев после последнего полового контакта с другим мужчиной, то теперь Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы значительно смягчил свои ограничения, сообщает rus.err.ee.

Согласно новым правилам, пожертвовать свою кровь теперь может гомосексуалист, у которого с момента последнего полового контакта с другим мужчиной прошло как минимум четыре месяца. Такое же ограничение распространяется на женщин, сексуальный партнер которой имел контакт с другим мужчиной.

"В отношении мужчин, которые имели половой контакт с другим мужчиной, действуют определенные ограничения, поскольку они подвержены большему риску получить передающиеся через кровь заболевания", - аргументировала заведующая отделением инфекционного контроля Ляэне-Таллинской центральной больницы Пилле Мяртин необходимость ограничений.

По словам Мяртин, ограничение в донорстве крови длительностью в четыре месяца связано с тем, что именно столько длится инкубационный период передающихся через кровь инфекционных заболеваний.

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