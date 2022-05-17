Центр крови смягчил требования в отношении гомосексуалов, желающих стать донорами

Согласно новым правилам, пожертвовать свою кровь теперь может гомосексуал, у которого с момента последнего полового контакта с другим мужчиной прошло как минимум четыре месяца. Такое же ограничение распространяется на женщин, сексуальный партнер которой имел контакт с другим мужчиной.