Если раньше мужчины могли стать донорами крови спустя 12 месяцев после последнего полового контакта с другим мужчиной, то теперь Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы значительно смягчил свои ограничения, сообщает rus.err.ee.
Центр крови смягчил требования в отношении гомосексуалов, желающих стать донорами
Согласно новым правилам, пожертвовать свою кровь теперь может гомосексуал, у которого с момента последнего полового контакта с другим мужчиной прошло как минимум четыре месяца. Такое же ограничение распространяется на женщин, сексуальный партнер которой имел контакт с другим мужчиной.
"В отношении мужчин, которые имели половой контакт с другим мужчиной, действуют определенные ограничения, поскольку они подвержены большему риску получить передающиеся через кровь заболевания", - аргументировала заведующая отделением инфекционного контроля Ляэне-Таллинской центральной больницы Пилле Мяртин необходимость ограничений.
По словам Мяртин, ограничение в донорстве крови длительностью в четыре месяца связано с тем, что именно столько длится инкубационный период передающихся через кровь инфекционных заболеваний.