Как детский лагерь в Буче стал расстрельным подвалом. Репортаж Би-би-си

"Я чувствую некий долг", - говорит Дмитрий Реплянчук, журналист издания slidstvo.info. До войны он занимался разоблачением коррупции в украинских правоохранительных органах. Теперь совместно с прокуратурой он прочесывает интернет в поисках дополнительных данных, которые помогут указать на подозреваемых в совершении военных преступлений.

"Я понимаю, что будет очень сложно, и многие дела раскрыть не удастся. Но в эти недели важно найти как можно больше информации", - поясняет Дмитрий.

В куче мусора в "Лучистом" мы нашли одну потенциальную зацепку - обертку от посылки, отправленной некоей Ксюхой российскому солдату, на котором четко обозначено его имя и воинская часть. Подразделение 6720 базируется в Рубцовске, в Алтайском крае. Эту воинскую часть с Бучей связывали и раньше, когда в Беларуси камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ее солдаты отправляют родственникам гигантские посылки, полные товаров, награбленных в украинских домах.

Посылка на имя российского солдата - мы скрыли его имя Фото: BBC

Мы не можем точно сказать, базировались ли солдаты из Рубцовска в детском лагере или находились там во время предполагаемых убийств. Полиции сначала необходимо установить более точное время смерти.

"Мы работаем над этим, но это занимает время, - объясняет Небытов. - Однако в этом лагере размещался штаб, поэтому там должны были быть командиры. Без их ведома совершить казнь не представлялось возможным. Однозначно они будут организаторами этого процесса, и исполнителей уже будем искать дальше".

Через дорогу от "Лучистого", за церковью, изрешеченной осколками, Буча медленно начинает возвращаться к жизни. Мальчишки бегают по двору, мужчины заколачивают выбитые взрывной волной окна. Вновь заработал небольшой местный магазин.

В Буче продолжают копать могилы Фото: BBC

Соседи вспоминают дни, когда в город вошли российские танки, солдат, стрелявших в воздух и пьяными шатавшихся по улицам, врываясь в дома и грабя. Вспоминают и человека, сбежавшего в их многоквартирный дом из летнего лагеря, которого они приютили, несмотря на риск.

Виктор Сытницкий раньше ничего не знал про лагерь "Лучистый", однако все детали, которые он рассказывает, совпадают. Он сейчас на западе Украины и рассказал мне про себя по телефону, звоня из машины, чтобы не нервировать мать.

Российские солдаты схватили Виктора прямо на улице в начале марта. Ему связали руки и надвинули шапку на глаза, а затем потащили в подвал, который, как он уверен, находился на территории детского лагеря.

Лагерь "Лучистый" украшен мозаикой с изображением играющих детей - теперь это место преступления Фото: BBC

Там ему облили ноги водой и приставили пистолет к его голове.

"Они все время спрашивали: где фашисты? Где войска? Где Зеленский? Один из них упомянул Путина, я сказал что-то грубое, и он ударил меня", - вспоминает Виктор.