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Фото и видео ⟩ Эстонская военная машина набирает обороты

Арвед Брейдакс
Эстонская военная машина набирает обороты
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Suurõppuse Siil kogunemine Raadil
Suurõppuse Siil kogunemine Raadil Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Тысячи резервистов со всей Эстонии прибыли во вторник на пункты сборов в Выру, Тарту и Луунья, чтобы в течение следующих полутора недель в условиях мирного времени принять участие в учениях Сил обороны Эстонии Siil 2022 («Еж 2022»).

«Я пришел сюда сегодня в 9 часов утра, мы заполнили кое-какие бумаги, потом пошли на склад, со склада мы получили снаряжение, и вот как это здесь работает, — сказал резервист Кристьян Бергстрём на пункте сборов Раади в Тарту во вторник. - Это даже необходимо, чтобы немного проветриться. От чего угодно, от быта или развлечений».

«Прибывает все больше и больше резервистов, в основном пехотинцы, и к настоящему времени их здесь должно быть более пятисот, — сказал во вторник в полдень командир 2-й пехотной бригады полковник Тармо Метса. - Мы ждем здесь чуть меньше 2000 человек, поздним вечером мы надеемся собрать полные составы большей части отрядов, и тогда они двинутся дальше».

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