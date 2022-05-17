Министр обороны Эстонии: Украина должна выиграть войну и помощь должна быть быстрой

На встрече обсуждалась российская агрессия против Украины и вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Во встрече также приняли участие вице-генсек НАТО Мирча Джоанэ и, по видеосвязи, министр обороны Украины Алексей Резников.

«Украина должна выиграть эту войну, а Россия — потерпеть отчетливое поражение. Для этого важно, чтобы страны ЕС продолжали оказывать Украине всестороннюю практическую, в том числе военную помощь. Помощь нужно оказывать быстро, потому что каждый день приносит новые жертвы. Цель — не только мир, но и победа, а ее достигнут тогда, когда будут восстановлены независимость и территориальная целостность Украины», - сказал Лаанет.

«На встрече министров обороны я также поприветствовал намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Это исторические шаги, которые, с одной стороны, четко показывают, как сильно российская агрессия изменила ландшафт безопасности, а с другой стороны эти решения укрепляют безопасность всего альянса», - сказал Лаанет.

По оценке министра, следует также на уровне ЕС работать над тем, как способствовать сокращению дефицита оборонных инвестиций. «ЕС мог бы предложить программу оборонных инвестиций, которая посредством дополнительной финансовой поддержки помогала бы развивать страны блока и, например, проводить совместные закупки боеприпасов», - сказал Лаанет.