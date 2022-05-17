Новшество в Европе: дополнительный отпуск для женщин

"Я должна была вести урок. Но боли были такими сильными - до слез, - вспоминает Джуди Берч. - Пришлось пойти домой". Сегодня она руководит британской службой терапии для тех, кто испытывает боли внизу живота. От болезненных менструаций страдают миллиарды женщин. Обильное кровотечение, спазмы, слабость, тошнота, диарея - актуальные исследования показывают, что 90 процентам женщин детородного возраста знакомы эти симптомы, треть ощущает еще и нестерпимо сильные боли. А каждая пятая женщина, по данным Американской академии семейных врачей, в такой ситуации не в силах справляться даже с повседневными делами.

"Я просто старалась как-то продержаться, не могла сконцентрироваться, не могла нормально функционировать", - говорит Джуди Берч. Дисменорея - так на медицинском языке называются болезненные менструации. В Германии, по данным страховой компании Techniker Krankenkasse, каждая десятая женщина испытывает настолько интенсивные боли, что ежемесячно выпадает из рабочего графика на 1-3 дня.

Первая страна в ЕС с дополнительным отпуском для женщин

В некоторых неевропейских странах женщинам в такой период разрешается брать отпуск. Но эта практика вызывает споры, поскольку женщины боятся стигматизации и дискриминации. Тем не менее Испания может стать пионером в Европе. 17 мая Совет министров страны рассматривает возможность для женщин раз в месяц брать дополнительные три дня оплачиваемого отпуска, а при особо тяжелых симптомах - пять дней. Для этого требуется соответствующая справка от врача. Все расходы будет компенсировать государство.

В самой Испании отношение к такой реформе неоднозначное. Некоторые политики, а также представители профсоюзов и женских организаций выступают против нее и считают, что она негативно отразится на женщинах, например, при поиске работы, поскольку фирмы будут отдавать предпочтение мужчинам. Эти взгляды разделяет министр экономики Надя Кальвиньо.

Тони Морильяс, глава правительственного Института по делам женщин, напротив, не видит угрозы дискриминации. "В нашей стране есть сложность с признанием менструации физиологическим процессом, который должен быть связан с определенными правами", - отметила она в интервью изданию Politico. По статистике, каждая третья испанка болезненно переносит менструации.

Нововведение является частью законопроекта, который кроме того предусматривает отмену НДС на гигиенические принадлежности, отпускные дни для женщин, которые решились на аборт, а также допуск к процедуре аборта девушек с 16 лет без согласия родителей.

Страны с менструальным отпуском