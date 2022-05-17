Фото ⟩ Таких цен давно не видели: в Эстонии подорожал бензин

Проведенное в прошлую пятницу сравнение цен на заправках Circle K показало, что цены на бензин в Таллинне за неделю выросли на 6 центов, а на дизельное топливо упали на 5 центов.

В пятницу на заправочных станциях в Таллинне цена бензина 95-й марки была 1,959 евро за литр, что было на 11,5 центов больше, чем в Риге, и на 17 центов больше, чем в Вильнюсе. Цена 98-го бензина в пятницу в столице Эстонии была 2,009 евро, то есть на 8,5 центов и 11,1 центов больше, чем в Риге и в Вильнюсе соответственно.