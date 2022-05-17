В учебных заведениях Ида-Вирумаа не хватает учителей начального, общего, профессионального и высшего образования, то есть можно говорить о тотальной нехватке кадров: на новый учебный год ищут более ста новых педагогов, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Острая нехватка учителей: в Ида-Вирумаа ищут более ста новых педагогов
Острая нехватка учителей: в Ида-Вирумаа ищут более ста новых педагогов
"Больше всего беспокоит нехватка учителей естественных наук и английского языка, а каждый учитель, говорящий по-эстонски, вообще на вес золота", - рассказала координатор по образованию в Ида-Вирумаа Керда Эйерт.
Проблема нехватки учителей возникает и в связи с требованиями Министерства образования и науки, которые предполагают владение преподавателей эстонским языком. На помощь может прийти организация под названием "Образовательный кластер", которая занимается развитием учебных заведений в Ида-Вирумаа и решением кадровых проблем.
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