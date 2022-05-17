Острая нехватка учителей: в Ида-Вирумаа ищут более ста новых педагогов

В учебных заведениях Ида-Вирумаа не хватает учителей начального, общего, профессионального и высшего образования, то есть можно говорить о тотальной нехватке кадров: на новый учебный год ищут более ста новых педагогов, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".