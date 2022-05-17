Обыски в эстонских фирмах: связанное с Туллио Либликом дело ведет Европейская прокуратура

«Данное уголовное дело ведет Европейская прокуратура. Подозрение предъявлено троим лицам на основании состава мошенничества с льготами. Производство не завершено, поэтому не можем сейчас предоставить больше подробностей», - сказала BNS европейский прокурор-делегат Сильвия Круусмаа.

Либлик сказал BNS, что ему подозрение в преступлении не предъявляли. «После инцидента годовой давности наступила тишина. Мне, по крайней мере, подозрение не предъявлено», - сказал Либлик.

С 1 июня прошлого года, когда заработала Европейская прокуратура (EPPO), ее следует информировать обо всех наносящих ущерб бюджету ЕС преступлениях, в том числе об уже возбужденных уголовных делах. «Это обязательство распространяется на все внутригосударственные учреждения — будь то прокуратура, следственные органы или распределяющее дотации ЕС контрольное учреждение. EPPO переняла производство по уже возбужденным уголовным делам, когда были соблюдены необходимые для компетенции EPPO критерии», - пояснила Круусмаа.

По ее словам, EPPO, как правило, перенимает производство только по преступлениям, которые причинили или могли бы причинить ущерб в размере не менее 10 000 евро, за исключением тех случаев, когда преступление имело последствия на уровне ЕС или его совершило должностное лицо ЕС.