Расследование уголовного дела о соискании средств от ЕС связанными с сааремааским бизнесменом Туллио Либликом фирмами переняла Европейская прокуратура.
Обыски в эстонских фирмах: связанное с Туллио Либликом дело ведет Европейская прокуратура
«Данное уголовное дело ведет Европейская прокуратура. Подозрение предъявлено троим лицам на основании состава мошенничества с льготами. Производство не завершено, поэтому не можем сейчас предоставить больше подробностей», - сказала BNS европейский прокурор-делегат Сильвия Круусмаа.
Либлик сказал BNS, что ему подозрение в преступлении не предъявляли. «После инцидента годовой давности наступила тишина. Мне, по крайней мере, подозрение не предъявлено», - сказал Либлик.
С 1 июня прошлого года, когда заработала Европейская прокуратура (EPPO), ее следует информировать обо всех наносящих ущерб бюджету ЕС преступлениях, в том числе об уже возбужденных уголовных делах. «Это обязательство распространяется на все внутригосударственные учреждения — будь то прокуратура, следственные органы или распределяющее дотации ЕС контрольное учреждение. EPPO переняла производство по уже возбужденным уголовным делам, когда были соблюдены необходимые для компетенции EPPO критерии», - пояснила Круусмаа.
По ее словам, EPPO, как правило, перенимает производство только по преступлениям, которые причинили или могли бы причинить ущерб в размере не менее 10 000 евро, за исключением тех случаев, когда преступление имело последствия на уровне ЕС или его совершило должностное лицо ЕС.
В начале мая прошлого года центральная криминальная полиция провела на Сааремаа обыски в фирмах в связи с соисканием средств в рамках двух механизмов поддержки и расследованием правильности поданных в период 2018–2021 ходатайств. Туллио Либлик сказал тогда, что полиция интересуется организацией строительных тендеров для центра WOW, поскольку речь идет об очень крупных средствах, а также финансировании со стороны государства и ЕС.