The Washington Post: страны Балтии и Польша попросили НАТО усилить их защиту

«Прямую военную агрессию России против союзников по НАТО нельзя исключать», - говорится в конфиденциальном совместном предложении Литвы, Латвии и Эстонии, имеющимся в распоряжении газеты.

В нем утверждается, что «Россия может быстро сосредоточить вооруженные силы у восточной границы НАТО и поставить альянс перед войной как свершившимся фактом».

В документе предлагается направить в каждую из стран, которым может угрожать Россия, воинский контингент численностью до 20 тысяч человек.

Вместе с тем, как отмечает издание, ряд политиков, в том числе из Франции и Италии, выражают скептицизм в отношении того, что Россия в ближайшее время будет представлять угрозу для территорий стран НАТО. Они считают, что такое масштабное развертывание сил за счет других районов мира может ослабить их возможности сдерживания и является чрезмерно дорогостоящим.