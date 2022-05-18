Страны Балтии и Польша обратились к НАТО с просьбой о значительном расширении военного присутствия альянса на их территориях, а также размещении там дополнительных вооружений, таких как средства ПВО, чтобы предотвратить возможную «прямую агрессию России», пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету The Washington Post.
The Washington Post: страны Балтии и Польша попросили НАТО усилить их защиту
«Прямую военную агрессию России против союзников по НАТО нельзя исключать», - говорится в конфиденциальном совместном предложении Литвы, Латвии и Эстонии, имеющимся в распоряжении газеты.
В нем утверждается, что «Россия может быстро сосредоточить вооруженные силы у восточной границы НАТО и поставить альянс перед войной как свершившимся фактом».
В документе предлагается направить в каждую из стран, которым может угрожать Россия, воинский контингент численностью до 20 тысяч человек.
Вместе с тем, как отмечает издание, ряд политиков, в том числе из Франции и Италии, выражают скептицизм в отношении того, что Россия в ближайшее время будет представлять угрозу для территорий стран НАТО. Они считают, что такое масштабное развертывание сил за счет других районов мира может ослабить их возможности сдерживания и является чрезмерно дорогостоящим.
Предварительное решение по этому вопросу должно быть принято к концу июня, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде. Ожидается, что на этой встрече они также первоначально одобрят заявкам Финляндии и Швеции на членство в альянсе, при условии, что Турция отзовет свои возражения, пишет The Washington Post.