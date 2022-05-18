Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 33,5%, Эстонскую консервативную народную партию — 20,9%, а Центристскую партию — 16,8% граждан, имеющих право голоса.
Рейтинги: поддержка Центристской партии немного упала
Последние сводные данные отражают период опроса с 19 апреля по 16 мая. Всего был опрошен 4001 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.
На первом и втором месте по-прежнему Партия реформ и EKRE, поддержка которых за неделю значительно не изменилась. Разница между двумя этими партиями составляет 12,6 процентных пункта. Поддержка занимающей третье место Центристской партии за неделю снизилась на один процентный пункт, она отстает от EKRE на 4,1 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» (13%), Социал-демократическая партия (7,3%) и «Отечество» (5,7%). Поддержка СДПЭ росла в течение последнего месяца и сейчас на 1,4 процентных пункта выше, чем четыре недели назад.
Коалиционные партии поддерживают 50,3%, а оппозиционные — 33,9% избирателей.