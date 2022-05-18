Рейтинги: поддержка Центристской партии немного упала

На первом и втором месте по-прежнему Партия реформ и EKRE, поддержка которых за неделю значительно не изменилась. Разница между двумя этими партиями составляет 12,6 процентных пункта. Поддержка занимающей третье место Центристской партии за неделю снизилась на один процентный пункт, она отстает от EKRE на 4,1 процентных пункта.