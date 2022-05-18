Последнее наступление России? Западные эксперты говорят, что армия РФ может потерпеть военное поражение в Украине

Эксперты американского Института войны прогнозируют, что российские войска завершат отступление от Харькова, однако попытаются удержать Волчанск, чтобы защитить линии снабжения своей группировки, действующей в Донбассе и под Изюмом. «Неясно, смогут ли они этого добиться»_ - пишет ISW. «Россияне продолжат попытки окружить Северодонецк и Лисичанск по крайней мере с юга, возможно сосредоточившись на том, чтобы перерезать последнюю автомобильную дорогу, соединяющую Северодонецк-Лисичанск с остальной территорией Украины», - считают в ISW.

«Сражение будет тяжелым и долгим»

По мнению Музыки, Россия была вынуждена перенаправить свои усилия в Луганскую область после того, как ей не удалось добиться успехов в Донецкой области. «Им не удалось продвинуться от Изюма, поэтому они пошли на Северодонецк и Лиман, возможно с целью попытаться окружить украинские войска около [этих городов]. Произойдет ли это в действительности - совершенно другой вопрос», - сказал Рейтер глава польского аналитического центра Rochan.

Украинское самоходное орудие Фото: Reuters

Эксперты не считают, что Украине удастся повторить в Донбассе свое относительно быстрое наступление в Харьковской области: под Луганском и Донецком российских войск значительно больше. «Сражение будет тяжелым. И оно будет не только тяжелым, но и долгим, - предполагает Кофман в интервью Рейтер. - Российские войска не смогли добиться успеха в наступлении, но в то же время они сразу не бегут и не сдаются».

Важную роль для возможных успехов украинской армии могут сыграть западные тяжелые вооружения, которые Киев в последнее время начал активно получать от союзников. В частности, в Киеве особенно ждут дальнобойную и высокоточную артиллерию, такую как американские гаубицы M777.

Недавно мы подробно рассказывали о том, как иностранное оружие может изменить ход войны в Украине.

«Украинцы начинают одерживать верх над россиянами по дальности стрельбы, - считает Музыка. - Это означает, что они могут действовать без угрозы контрбатарейного огня с российской стороны». «Россияне все еще имеют общее артиллерийское превосходство с точки зрения количества, но я не уверен, что то же можно сказать о качестве, - добавляет эксперт. - Это артиллерийская война».

Стратегия «коррозии»

Авторитетный военный эксперт, австралийский генерал в отставке Мик Райан в своем «Твиттере» оценил принципы, по которым действует украинская армия и которые, по его мнению, позволяют ей успешно отражать натиск превосходящего по численности противника. Райан описывает стратегию Украины как принцип «коррозии», или «разъедания» согласно которому Киев постоянно бьет по самым слабым местам Москвы и эффективно использует собственные силы, чтобы замедлить врага.

Формирования самопровозглашенной ДНР Фото: EPA

По его словам, украинские войска сосредоточили свои атаки на самых слабых сторонах любой армии: коммуникациях, логистике, тылах, путях снабжения, артиллерии и командных пунктах.