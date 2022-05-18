В пандемию коронавируса вместо обычных масок людям советовали использовать респираторы FFP2 или FFP3, так как они якобы лучше защищают от инфекции: выяснилось, что 108 из 117 образцов, проверенных Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) в прошлом году, не отвечали требованиям, пишет Rus.ERR.
Почти все проверенные в прошлом году респираторы не соответствовали требованиям
Почти все проверенные в прошлом году респираторы не соответствовали требованиям
«В прошлом году мы сфокусировались на масках с более высоким уровнем защиты, FFP2 или FFP3. Проверили 117 масок, продававшихся в магазинах, и 90% из них не соответствовали требованиям», – рассказала руководитель технического отдела TTJA Ингрид Тейнемаа, отметив, что были респираторы без информации об уровне защиты, а в некоторых случаях были представлены поддельные сертификаты.
Чуть лучше ситуация была с респираторами, проверенными на таможне, там требованиям не отвечали 40% масок. По словам Тейнемаа, не отвечавшие требованиям респираторы не представляли опасность для людей, просто у них не было должного уровня защиты.