Почти все проверенные в прошлом году респираторы не соответствовали требованиям

«В прошлом году мы сфокусировались на масках с более высоким уровнем защиты, FFP2 или FFP3. Проверили 117 масок, продававшихся в магазинах, и 90% из них не соответствовали требованиям», – рассказала руководитель технического отдела TTJA Ингрид Тейнемаа, отметив, что были респираторы без информации об уровне защиты, а в некоторых случаях были представлены поддельные сертификаты.