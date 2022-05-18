ЧМ по хоккею. Чехи сенсационно проиграли австрийской команде, шведы разгромили британцев

Единственный гол сборная Чехии оформила в равных составах. За две минуты до перерыва Роман Червенка оказался на убойной позиции и, не встретив сопротивления со стороны соперников, продемонстрировал свой восхитительный кистевой бросок.

Победа австрийцев получила историческое значение. Никогда раньше они не обыгрывали в рамках чемпионатов мира и Олимпиад ни сборную Чехии, ни сборную Чехословакии. До сегодняшнего вечера Австрия уступала сопернику по личным встречам с обескураживающими 0:22. Последнюю победу над чехословаками австрийцы одержали почти девять десятилетий назад – на чемпионате Европы – 1936.

Еще на одном матче, прошедшем в этот же день Швеция разгромила Великобританию (6:0) и выиграла третий матч подряд на ЧМ-2022, сообщает sportexpress.

По две шайбы забросили Расмус Асплунд и Антон Бенгтссон, по одному разу отличились Йоаким Нордстрем и Расмус Далин.

Швеция одержала три победы подряд на ЧМ-2022 и возглавляет таблицу группы B с 9 очками в 3 играх. Великобритания с 1 очком в 3 матчах идет на последнем, 8-м месте в таблице.