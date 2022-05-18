Ср, 18.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Бегство с родины, или Жизнь как в суровом кино

Эгон Валдару
Бегство с родины, или Жизнь как в суровом кино
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
После долгих мытарств украинка Татьяна Гайдай прибыла на хутор Копра в Вильяндимаа. Она довольна нынешней жизнью, но тоска по родине велика.
После долгих мытарств украинка Татьяна Гайдай прибыла на хутор Копра в Вильяндимаа. Она довольна нынешней жизнью, но тоска по родине велика. Фото: Эгон Валдару

Непросто было вырваться из лап войны Татьяне Гайдай, 39-летней украинке, которая теперь живет и работает на туристическом хуторе Копра в Тухалаане, волость Мульги.

Как только к Киеву подошли российские вой­ска, жители близлежащего к столице села Грузское пришлось наблюдать ежедневное зарево и вспышки выпущенных ракет. Непрерывный жуткий голос войны лишил покоя и сна. Однажды Татьяна увидела, как после попадания украинской ракеты российский вертолет упал за лесом.

Вечером и ночью действовал комендантский час, и свет следовало выключать. Окна заколотили досками, чтобы их не вышибло взрывной волной, и осколки не поранили людей. Это также снижало опасность появления бликов, привлекающих неприятеля.

В доме уже неделю не было электричества, а когда в соседнее село Бышев прилетела ракета и попало несколько авиабомб, Татьяна поняла, что оставаться дома опасно. Узнав, что село Липовка Макаровского района, где проживали ее родственники, уже оккупировано российскими вой­сками, она решила уехать как можно скорее.

«Родственники укрылись в подвале и не решались выйти из дома, потому что перед ним стоял танк. В расположенном поблизости здании гольф-клуба с внушительным подвальным помещением русские военные устроили штаб. Когда закончилась большая стрельба, открылся гуманитарный коридор, и родственники вышли из подвала. На улице они увидели много трупов местных жителей. Это было ужасающее зрелище», – рассказывает Гайдай.

Уехать любыми путями

12 марта родственники приехали на машине за ней, ее матерью и сестрой, чтобы отправиться на юг. Поскольку у пожилой матери Гайдай слабое здоровье, было решено, что она и другая дочь поедут к родственникам в Черкасскую область. Сама Татьяна двинулась дальше: знакомый отвез ее на машине в Киев, откуда она направилась на крупнейший железнодорожный вокзал города. «Платформа была битком набита людьми: мамы с маленькими детьми, старики, собаки и кошки… Из-за комендантского часа стояла кромешная тьма, приходилось передвигаться на ощупь», – вспоминает она.

Поездка на поезде была бесплатной, но лишь один поезд отправлялся раз в день. «После нескольких часов ожидания в непроглядной тьме пришел состав. Просто пришел – никакого привычного объявления из громкоговорителей не было. Люди немедленно хлынули к вагонам. Все старались туда забраться, потому что никто не знал, когда прибудет следующий поезд, а выйти в город было невозможно из-за ночного комендантского часа. Я бегала туда-сюда по платформе в надежде проникнуть в вагон, и в конце концов мне это удалось. В поезде люди стояли, вплотную прижавшись друг к другу, как спички в коробке, а те, кто помельче и полегче, лежали на полках, куда обычно запихивают вещи. На каждом сиденье плотно сидело по пять человек с сумками и чемоданами под ногами».

Они проехали полтысячи километров до польской границы. Сколько длилась поездка, Татьяна не помнит, но на границе простояли 14 часов. «Сидели и лежали, как кильки в банке, – вспоминает она – Время от времени приходили пожилые женщины и приносили нам пироги и питьевую воду». Затем поезд прибыл в город Хелм в 40 км от границы. Только там, наконец, были проверены документы и записаны имена.

«Поляки были очень добры и готовы прийти на помощь, я им очень благодарна», – отмечает Гайдай. – Нуждающимся оказывали медицинскую помощь, детям приносили игрушки и подгузники, людей кормили, раздавали питьевую воду…» Были обустроены спальные вагоны для прибывших беженцев. Они также могли ночевать на полу в здании школы и спортзале. На следующий день людей распределили по местам назначения. Через некоторое время поток беженцев стал настолько велик, что мест для ночлега уже не хватало, и людям приходилось спать в переполненных вагонах.

Путь в Эстонию

Татьяна отправилась в Варшаву, откуда пересела на автобус до Риги. Там ее встретили обитатели хутора Копра. На хутор Копра она попал благодаря его владельцу Рудо Пуксу, который семь лет жил в Украине в соседнем с Гайдай селе. Дома Татьяна также работала в туристическом секторе. «На самом деле мне очень повезло, ведь я не испытала настоящих страданий, – признается она, – То, что произошло с людьми в Буче и Ирпене, ужасно. Я слышала, что солдаты не просто шли убивать и насиловать людей, но что командование отдавало такие приказы. Мне повезло, что я избежала всего этого».

Рядом с хутором Копра сейчас проживает полсотни украинцев. Некоторые из них жили и работали там еще до войны. По словам Татьяны Гайдай, они довольны жизнью, потому что чувствуют большую поддержку эстонцев. «Соседские жители приносят детям игрушки, конфеты, варенье и пирожные. К нам приходят, чтобы разговаривать и утешать. Эстонцы прекрасно относятся к нам. Иногда кажется, что мы не заслужили такого хорошего приема», – говорит она. И хотя в Эстонии ей хорошо, она, как и другие украинцы, мечтает вернуться домой. «Дом остается домом, и он в наших сердцах».

Ключевые слова
Наверх