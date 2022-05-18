Бегство с родины, или Жизнь как в суровом кино

Как только к Киеву подошли российские вой­ска, жители близлежащего к столице села Грузское пришлось наблюдать ежедневное зарево и вспышки выпущенных ракет. Непрерывный жуткий голос войны лишил покоя и сна. Однажды Татьяна увидела, как после попадания украинской ракеты российский вертолет упал за лесом.

Вечером и ночью действовал комендантский час, и свет следовало выключать. Окна заколотили досками, чтобы их не вышибло взрывной волной, и осколки не поранили людей. Это также снижало опасность появления бликов, привлекающих неприятеля.

В доме уже неделю не было электричества, а когда в соседнее село Бышев прилетела ракета и попало несколько авиабомб, Татьяна поняла, что оставаться дома опасно. Узнав, что село Липовка Макаровского района, где проживали ее родственники, уже оккупировано российскими вой­сками, она решила уехать как можно скорее.

«Родственники укрылись в подвале и не решались выйти из дома, потому что перед ним стоял танк. В расположенном поблизости здании гольф-клуба с внушительным подвальным помещением русские военные устроили штаб. Когда закончилась большая стрельба, открылся гуманитарный коридор, и родственники вышли из подвала. На улице они увидели много трупов местных жителей. Это было ужасающее зрелище», – рассказывает Гайдай.

Уехать любыми путями

12 марта родственники приехали на машине за ней, ее матерью и сестрой, чтобы отправиться на юг. Поскольку у пожилой матери Гайдай слабое здоровье, было решено, что она и другая дочь поедут к родственникам в Черкасскую область. Сама Татьяна двинулась дальше: знакомый отвез ее на машине в Киев, откуда она направилась на крупнейший железнодорожный вокзал города. «Платформа была битком набита людьми: мамы с маленькими детьми, старики, собаки и кошки… Из-за комендантского часа стояла кромешная тьма, приходилось передвигаться на ощупь», – вспоминает она.

Поездка на поезде была бесплатной, но лишь один поезд отправлялся раз в день. «После нескольких часов ожидания в непроглядной тьме пришел состав. Просто пришел – никакого привычного объявления из громкоговорителей не было. Люди немедленно хлынули к вагонам. Все старались туда забраться, потому что никто не знал, когда прибудет следующий поезд, а выйти в город было невозможно из-за ночного комендантского часа. Я бегала туда-сюда по платформе в надежде проникнуть в вагон, и в конце концов мне это удалось. В поезде люди стояли, вплотную прижавшись друг к другу, как спички в коробке, а те, кто помельче и полегче, лежали на полках, куда обычно запихивают вещи. На каждом сиденье плотно сидело по пять человек с сумками и чемоданами под ногами».