Непросто было вырваться из лап войны Татьяне Гайдай, 39-летней украинке, которая теперь живет и работает на туристическом хуторе Копра в Тухалаане, волость Мульги.
Бегство с родины, или Жизнь как в суровом кино
Как только к Киеву подошли российские войска, жители близлежащего к столице села Грузское пришлось наблюдать ежедневное зарево и вспышки выпущенных ракет. Непрерывный жуткий голос войны лишил покоя и сна. Однажды Татьяна увидела, как после попадания украинской ракеты российский вертолет упал за лесом.
Вечером и ночью действовал комендантский час, и свет следовало выключать. Окна заколотили досками, чтобы их не вышибло взрывной волной, и осколки не поранили людей. Это также снижало опасность появления бликов, привлекающих неприятеля.
В доме уже неделю не было электричества, а когда в соседнее село Бышев прилетела ракета и попало несколько авиабомб, Татьяна поняла, что оставаться дома опасно. Узнав, что село Липовка Макаровского района, где проживали ее родственники, уже оккупировано российскими войсками, она решила уехать как можно скорее.
«Родственники укрылись в подвале и не решались выйти из дома, потому что перед ним стоял танк. В расположенном поблизости здании гольф-клуба с внушительным подвальным помещением русские военные устроили штаб. Когда закончилась большая стрельба, открылся гуманитарный коридор, и родственники вышли из подвала. На улице они увидели много трупов местных жителей. Это было ужасающее зрелище», – рассказывает Гайдай.
Уехать любыми путями
12 марта родственники приехали на машине за ней, ее матерью и сестрой, чтобы отправиться на юг. Поскольку у пожилой матери Гайдай слабое здоровье, было решено, что она и другая дочь поедут к родственникам в Черкасскую область. Сама Татьяна двинулась дальше: знакомый отвез ее на машине в Киев, откуда она направилась на крупнейший железнодорожный вокзал города. «Платформа была битком набита людьми: мамы с маленькими детьми, старики, собаки и кошки… Из-за комендантского часа стояла кромешная тьма, приходилось передвигаться на ощупь», – вспоминает она.
Поездка на поезде была бесплатной, но лишь один поезд отправлялся раз в день. «После нескольких часов ожидания в непроглядной тьме пришел состав. Просто пришел – никакого привычного объявления из громкоговорителей не было. Люди немедленно хлынули к вагонам. Все старались туда забраться, потому что никто не знал, когда прибудет следующий поезд, а выйти в город было невозможно из-за ночного комендантского часа. Я бегала туда-сюда по платформе в надежде проникнуть в вагон, и в конце концов мне это удалось. В поезде люди стояли, вплотную прижавшись друг к другу, как спички в коробке, а те, кто помельче и полегче, лежали на полках, куда обычно запихивают вещи. На каждом сиденье плотно сидело по пять человек с сумками и чемоданами под ногами».
Они проехали полтысячи километров до польской границы. Сколько длилась поездка, Татьяна не помнит, но на границе простояли 14 часов. «Сидели и лежали, как кильки в банке, – вспоминает она – Время от времени приходили пожилые женщины и приносили нам пироги и питьевую воду». Затем поезд прибыл в город Хелм в 40 км от границы. Только там, наконец, были проверены документы и записаны имена.
«Поляки были очень добры и готовы прийти на помощь, я им очень благодарна», – отмечает Гайдай. – Нуждающимся оказывали медицинскую помощь, детям приносили игрушки и подгузники, людей кормили, раздавали питьевую воду…» Были обустроены спальные вагоны для прибывших беженцев. Они также могли ночевать на полу в здании школы и спортзале. На следующий день людей распределили по местам назначения. Через некоторое время поток беженцев стал настолько велик, что мест для ночлега уже не хватало, и людям приходилось спать в переполненных вагонах.
Путь в Эстонию
Татьяна отправилась в Варшаву, откуда пересела на автобус до Риги. Там ее встретили обитатели хутора Копра. На хутор Копра она попал благодаря его владельцу Рудо Пуксу, который семь лет жил в Украине в соседнем с Гайдай селе. Дома Татьяна также работала в туристическом секторе. «На самом деле мне очень повезло, ведь я не испытала настоящих страданий, – признается она, – То, что произошло с людьми в Буче и Ирпене, ужасно. Я слышала, что солдаты не просто шли убивать и насиловать людей, но что командование отдавало такие приказы. Мне повезло, что я избежала всего этого».
Рядом с хутором Копра сейчас проживает полсотни украинцев. Некоторые из них жили и работали там еще до войны. По словам Татьяны Гайдай, они довольны жизнью, потому что чувствуют большую поддержку эстонцев. «Соседские жители приносят детям игрушки, конфеты, варенье и пирожные. К нам приходят, чтобы разговаривать и утешать. Эстонцы прекрасно относятся к нам. Иногда кажется, что мы не заслужили такого хорошего приема», – говорит она. И хотя в Эстонии ей хорошо, она, как и другие украинцы, мечтает вернуться домой. «Дом остается домом, и он в наших сердцах».