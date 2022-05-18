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Мужчина пытался украсть из магазина 36 бутылок водки

rus.postimees.ee
Мужчина пытался украсть из магазина 36 бутылок водки
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Водка Viru Valge.
Водка Viru Valge. Фото: Toomas Huik / Postimees

На прошлой неделе было зарегистрировано несколько попыток взломов и краж. В очередной раз подтвердилось, что в полнолуние у патрулей больше работы.

На прошлой неделе экипаж G4S отреагировал на сигнал тревоги, извещавший о взломе на заводе по производству напитков. По словам сотрудника патруля, главная дверь здания была открыта, но внутри никого не было. «При первичном осмотре выяснилось, что язычок замка зажат внутрь и дверь открыта, но внутри никого не было. Возможно, сработавшая сигнализация отпугнула взломщика, и он убежал», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль и добавил, что нанесенный взломом ущерб ограничился лишь сломанным дверным замком.

Конец недели и полнолуние принесли еще несколько странных случаев. «В Таллинне с одной строительной площадки поступил сигнал взлома. Прибывший на место происшествия патруль обнаружил на объекте говорящего на иностранном языке мужчину, который объяснил взлом тем, что живет неподалеку от объекта и пришел набрать земли», – рассказал Тууль.

Патруль, отреагировавший в Таллинне на сигнал паники в продуктовом магазине, задержал человека, который повторно пытался совершить кражу. Он хотел украсть четыре ящика (36 бутылок) водки общей стоимостью 359,64 евро. Товар вернули клиенту в неизменном виде.

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