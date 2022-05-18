Чувство вины перед украинцами вперемешку с ролью жертвы режима: Ян Левченко о бежавших из РФ

- Мне кажется, что многие люди, которые сделали выбор в пользу отъезда, действовали в точке паники. Потому что если выйти за пределы этого экстремального состояния, в котором люди проснулись 24 февраля 2022 года, то, в общем-то, ретроспективный анализ говорит о том, что множество тревожных звонков поступило начиная с 2014 года. Они продолжали поступать, люди приспосабливались и пытались принимать новые правила игры и тем не менее продолжать посмеиваться в соцсетях над усиливающимся режимом. Потом становилось все менее и менее до смеха, развороты постоянно происходили на несколько градусов и ситуация становилась все менее выносимой. Когда люди проснулись 24 февраля, то кинулись покупать билеты на доступные авиарейсы, потому что стало понятно, что дальше разворотов не будет: произошел разворот на 180 градусов по отношению к той стране, в которой они себя ощущали, если застали 90-е годы. И это переключение, о котором ты говоришь, когда один человек шизофренически или шизоидно комбинирует в себе комплекс вины, с одной стороны, по отношению к народу, на который напала Россия, и с другой стороны, жертвы режима. Люди постоянно перемещаются от одного полюса к другому, потому что это и есть двойственное паническое состояние, когда они не могут определиться, где они находятся на этой шкале. Они сейчас находятся в состоянии драматической, тяжелой и выматывающей динамики. Я не могу сказать, что у этих людей нет права называть себя жертвами, с другой стороны, стоит изобрести, и сейчас этот процесс идет, какой-то новый язык для обозначения того, кем являются все эти люди, которые покинули Россию.

Соглашаться с тем, что они жертвы, конечно, нельзя. Дело даже не в том, что это какая-то аморальная позиция или это вызывает чье-то раздражение, это просто терминологически неверно. Многие из них способствовали укреплению режима, например, я, работавший до конца августа 2021 года в государственном университете в РФ. Разве у меня есть моральное право утверждать, что я пламенно боролся с режимом? Я пытался создать его человеческое лицо, я пытался настолько, насколько это возможно в отведенном мне профессиональном сегменте, взаимодействуя со студентами и не ведя с ними подрывную работу, потому что я знал, что им жить в это2 стране, разработать тот язык и тот формат общения, который был бы приемлемым для сохранения себя в этих обстоятельствах и получения президентских грантов. Чтобы при необходимости уметь написать на них заявку и подать прогрессивные темы в необходимых консервативных терминах, чтобы это можно было реализовать как проект. Это очень важно. Я не могу сказать, что у меня есть такая компетенция написания проектов в недавней России, я больше реализовывал их в альтернативном виде, потому что работал с фондами, которые скорее были объявлены иностранными агентами, но я продолжал работать в государственном университете, я продолжал использовать этот капитал. И я не считаю, что действовал неправильно, что мне нужно было как только произошла крымская кампания, как только началась аннексия Восточной Украины, немедленно закрывать все, уходить отовсюду. Были ощущения, были надежды, что мы можем в некоторых сегментах все-таки добавиться, может быть, локальных целей, которые будут иметь глобальные последствия. Мы очень на это рассчитывали, и когда я смотрю на студентов, с которыми мне приходилось работать эти годы, уже выпускников, которые сейчас находятся по всему миру, от Чикаго до Мельбурна, я могу сказать, что это было не зря.