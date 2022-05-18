Сегодня в 15:00 в эфире передачи «Гражданин М» публицист, культуролог, бывший профессор Высшей школы экономики в Москве Ян Левченко.
«Гражданин М»: эмигрантская «белая» Россия и ее надежды
«Гражданин М»: эмигрантская «белая» Россия и ее надежды
Гость передачи родом из Эстонии, он окончил Тартуский университет и сделал потрясающую карьеру в России. После начала войны Ян, как и сотни тысяч талантливых и способных россиян, принял решение покинуть Россию. За пределами России образуются огромные общины бывших россиян и в них происходят бурные процессы переосмысления бытия. К чему это приведет? Что будет с новой «белой» Россией? Победит ли она, или растворится? Ведущий передачи – Сергей Метлев.
С мая Ян Левченко работает редактором газеты Postimees на русском языке.
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