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«Гражданин М»: эмигрантская «белая» Россия и ее надежды

rus.postimees.ee
«Гражданин М»: эмигрантская «белая» Россия и ее надежды
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Ян Левченко.
Ян Левченко. Фото: личный архив

Сегодня в 15:00 в эфире передачи «Гражданин М» публицист, культуролог, бывший профессор Высшей школы экономики в Москве Ян Левченко.

Гость передачи родом из Эстонии, он окончил Тартуский университет и сделал потрясающую карьеру в России. После начала войны Ян, как и сотни тысяч талантливых и способных россиян, принял решение покинуть Россию. За пределами России образуются огромные общины бывших россиян и в них происходят бурные процессы переосмысления бытия. К чему это приведет? Что будет с новой «белой» Россией? Победит ли она, или растворится? Ведущий передачи – Сергей Метлев.

С мая Ян Левченко работает редактором газеты Postimees на русском языке.

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