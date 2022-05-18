Покинувшие Россию - не жертвы: культуролог Ян Левченко об эмигрантах военного времени

- Недавно ты покинул Россию, в которой сделал потрясающую карьеру. Чувствуешь ли ты себя белым эмигрантом?

- Не знаю, можно ли чувствовать себя «черным» эмигрантом в моем положении. И не могу сказать, что моя карьера была потрясающей, хотя чье-либо воображение, наверное, она может потрясти. Белая эмиграция — это исторический феномен, и то, что сейчас происходит, наверное, называется как-то иначе. Само название существует, процесс поиска имени пока не завершен. Параллели есть, но ситуация иная.

- И твоя личная ситуация довольно сильно отличается от той, в которой находятся твои разбросанные сейчас по всему миру друзья.

- Моя личная история отличается хотя бы тем, что я вернулся домой: я родился и учился в Эстонии, долгие годы жил в России, потом мне пришлось вернуться. Война в Украине стала последней каплей и своеобразным катализатором, который заставил меня совершить этот шаг. Те, кто приехали сюда, может быть, даже имея какие-то приятельские, дружеские или профессиональные связи, но не жившие в Эстонии, конечно, находятся в принципиально другом положении.

- Ты общаешься с бывшими коллегами, знакомыми и друзьями, которые живут теперь повсюду: начиная от Тбилиси и заканчивая Вашингтоном. О чем говорят и думают эти люди?

- Главным образом они пытаются прийти в себя. У кого-то это получается удачно, и это возникает в том случае, если человека быстро находит работа. Это именно так формулируется, потому что, несмотря на все поиски работы, человек проявляющий очень много стараний и привыкший к успешности своих карьерных шагов, испытывает ужасную фрустрацию, когда его вырывают из привычных связей. Как бы он ни старался, работа должна найти человека. Это должен быть аспект везения, потому что сейчас люди выброшены, как шары из бильярдных луз, и катаются по сукну в разных направлениях. Это тот образ, который возник как раз в связи с белой эмиграцией, когда людей вышвырнуло и они стали кататься по Европе, попадая туда разными способами.

Нынешний способ попасть в Европу в силу той авиационной блокады, которая в первые же дни войны была объявлена Россией, имеет очень узкую горловину. Люди попадают в Закавказье через Турцию, и в этом смысле велик соблазн проводить параллели с белой эмиграцией, потому что тогда был тот же путь, тот же маршрут. Но люди распределяются гораздо быстрее, чем тогда. Они распределяются по разным странам, по разным континентам, многие уже в США.