Детям украинских беженцев выдали около тысячи компьютеров для продолжения учебы

Продолжение учебы на родном языке для прибывших сюда украинских детей является для некоммерческого объединения задачей номер один. «Сейчас мы в первую очередь занимаемся определением круга нуждающихся и закупкой компьютеров, чтобы поддержать продолжение дистанционного учебного процесса для украинских детей на их родном языке в Эстонии», — заявил член правления некоммерческого объединения Ukraina Eneseabi Александр Клыманов.

Сегодня многие дети для учебы должны использовать мобильный телефон, но у некоторых нет даже и этого. Поэтому некоммерческое объединение в качестве частной инициативы поставило себе целью решить эту проблему, по крайней мере, для находящихся в Эстонии детей беженцев.

На сегодняшний день в некоммерческом объединении зарегистрировано 2600 семей, а количество запрошенных компьютеров составляет 3000. Организация нашла финансирование на закупку около 1000 компьютеров, из которых 964 уже переданы нуждающимся. «Сейчас мы ищем финансирование еще на 2000 компьютеров. На их закупку нам необходимо 100 000 евро», - говорит Клыманов, добавляя, что благодаря партнерам в организацию поступили в основном Chromebook, которыми ранее пользовались шведские школьники.

Торговый центр Ülemiste также подставил плечо и в качестве поддержки, предоставил организации помещениe в торговом центре, где был организован пункт выдачи компьютеров. «Для нас крайне важно, что со своей стороны мы можем внести вклад в решение актуальных проблем в обществе. Идея Ukraina Eneseabi OÜ достойна всяческих похвал, поэтому мы рады, что центр смог прийти им на помощь», — сказала Тийа Нымм, директор по маркетингу и корпоративной ответственности торгового центра Ülemiste.

Ходатайство для нуждающихся в компьютере

1. Нуждающийся в помощи заполняет форму на украинском языке.

2. Определив потребности, некоммерческое объединение связывается ходатайствующими лицами.

3. Стороны договариваются о дне, когда можно будет прийти за компьютером.