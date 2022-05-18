Мама сына с редкой опухолью головного мозга: вера в чудеса ведет нас вперед

У Йоозепа есть мать Мерике, отец Таави и два брата, страшему из которых одиннадцать лет и младшему пять. Это семья, которая любит путешествовать с детьми. Как родителям ребенка с пугающе тяжелым диагнозом найти надежду и силы двигаться вперед? Мерике и Таави верят, что чудеса существуют. Так и надо.

Всегда дружелюбный и доброжелательный

Тревон Йоонатан — самый спокойный из троих детей в семье. «Он как маленький старичок, который всегда дружелюбен и добр ко всем, такой сдержанный и спокойный по характеру», — начинает Мерике рассказ о том, как необратимо изменилась жизнь.

Осенью началась школа и мальчик пошел во 2 класс. «Сначала я думала, что это напряжение и стресс, потому что иногда он даже слишком старательный и добросовестный. Йоссу быстрее уставал, и пройдя километр, сказал: мама, поедем на машине или вызовем такси. Его походка стала такой, будто он волочил ноги», — говорит Мерике. Она также поделился своим беспокойством с классным руководителем, который сначала подумал, что это может быть связано с психологической проблемой. Это потому, что Йоозеп пошел в школу в шесть лет, он мальчик, и учиться во 2-м классе уже сложнее. К тому же Мерике начала учёбу в университете и пару раз в месяц отсутствовала дома.

Тревон выступает на песенном концерте за пять месяцев до постановки диагноза. Фото: Частное собрание

«Я думала, что, возможно, Йоссу переживает из-за этого, потому что он очень привязан ко мне. В сентябре у него развился желудочный грипп, или, лучше сказать, мы думали, что это желудочный грипп. Но он был единственным в семье, кто заболел. Мы с ним ездили в больницу, где проводились разные обследования, и нам сказали, что это аденовирус. Спустя 24 часа под капельницей мы отправились домой и вроде бы все было в порядке. Но через сутки его снова начало ночью тошнить. Я помню, как стояла перед его кроватью и поняла, что тошнота была какой-то другой. Его не рвало из живота, а как бы напрягалась голова», — вспоминает Мерике.

Новые симптомы

Мама с папой снова отправились в Ида-Вирумааскую центральную больницу, где Йоозеп снова оказался под капельницей. Рвота прекратилась. Но после этого мальчик изменился. Он уже не мог идти домой из школы, уставал на уроках, с трудом концентрировал внимание, хотя по натуре был очень прилежным. К концу дня он уже не мог принимать участие в школьной учебе, клал голову на стол и жаловался, что не видит с доски. К жалобам добавилось что в одном из глаз двоится.