Андрей Кузичкин ⟩ «Солдаты» Путина уже воюют в Европе

Русский патриотизм, который существовал на уровне социальных сетей, вырвался в публичное пространство и зажил своей отдельной, но очень активной жизнью. Практически по всей Европе акции в поддержку Украины сопровождаются демонстрацией преданности и верности путинскому режиму.

Автопробеги с российскими флагами и лозунгами «За Россию! За победу!» проходят в Хельсинки и Берлине, в Дублине и Софии, в Афинах и Никосии. Участники этих маршей – в основном молодые люди, чьи родители эмигрировали из СССР. Но есть и представители российской эмиграции, бежавшие из России уже в 2000-е годы от режима Путина, чтобы…поддержать этот режим в Европе.

«Солдаты» Путина, живущие в Европе, воюют против Европы. Парадокс? Давайте разберемся.

Среди сторонников Путина за пределами России можно выделить несколько групп.

Первая группа. Это агенты российских спецслужб, которые занимаются нелегальной работой по продвижению интересов России через общественные организации, медиа и политические элиты Запада. Агентуру готовят в России и внедряют в эмигрантскую среду после переброски в Европу. Но значительная часть агентов вербуется непосредственно среди эмигрантов, проживающих в европейских странах.

Их деятельность координируется Конгрессом соотечественников и зарубежными посольствами России. Данные об этом можно найти в многочисленных отчётах и документах российских организаций, проводящих для соотечественников за рубежом различные семинары, мероприятия и образовательные программы. Многочисленные свидетельства о создании российской агентурной сети в Европе опубликованы в зарубежных изданиях - Financial Times, DW, «Европейская правда», Bellingcat и других. Конечно, это небольшая по численности группа, которая в основном выполняет организационную работу по вовлечению в пророссийскую деятельность эмигрантов и по подготовке различных акций. Примечательно, что в этой группе доля этнических чеченцев почти равна доле русских.

Вторая группа. Это российские эмигранты «новой волны» - экспаты, получившие работу в различных европейских компаниях. Их численность в странах Европы составляет до 1 млн человек. Среди них преобладают высококвалифицированные специалисты, технократы, для которых такие ценности западного общества, как свобода слова и права человека, менее важны, чем высокая зарплата, квартира в Париже, отдых в Альпах и шопинг в Harrods.

Очень часто российские экспаты – дети влиятельных в России родителей, представителей крупного бизнеса. Они уверены, что своим благополучием обязаны Путину. Европа для них – пищевой ресурс, за счёт которого удовлетворяются потребности, не гарантированные в России. Поэтому идеи либерализма для экспатов чужды, а русский национальный патриотизм и его демонстрация – правила хорошего тона и норма поведения.

Конечно, представители этой группы не машут российскими флагами на Елисейских полях, но щедро финансируют акции пророссийских организаций по всей Европе. Однако в социальных сетях экспаты активно участвуют в информационной войне, развязанной против Украины.