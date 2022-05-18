В русскоязычном сообществе Европы произошло резкое размежевание на сторонников «спецоперации» и противников войны, при этом многие страхи и неудовлетворенность собственной жизнью приняли форму демонстрации лояльности Путину, пишет публицист Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин ⟩ «Солдаты» Путина уже воюют в Европе
Русский патриотизм, который существовал на уровне социальных сетей, вырвался в публичное пространство и зажил своей отдельной, но очень активной жизнью. Практически по всей Европе акции в поддержку Украины сопровождаются демонстрацией преданности и верности путинскому режиму.
Автопробеги с российскими флагами и лозунгами «За Россию! За победу!» проходят в Хельсинки и Берлине, в Дублине и Софии, в Афинах и Никосии. Участники этих маршей – в основном молодые люди, чьи родители эмигрировали из СССР. Но есть и представители российской эмиграции, бежавшие из России уже в 2000-е годы от режима Путина, чтобы…поддержать этот режим в Европе.
«Солдаты» Путина, живущие в Европе, воюют против Европы. Парадокс? Давайте разберемся.
Среди сторонников Путина за пределами России можно выделить несколько групп.
Первая группа. Это агенты российских спецслужб, которые занимаются нелегальной работой по продвижению интересов России через общественные организации, медиа и политические элиты Запада. Агентуру готовят в России и внедряют в эмигрантскую среду после переброски в Европу. Но значительная часть агентов вербуется непосредственно среди эмигрантов, проживающих в европейских странах.
Их деятельность координируется Конгрессом соотечественников и зарубежными посольствами России. Данные об этом можно найти в многочисленных отчётах и документах российских организаций, проводящих для соотечественников за рубежом различные семинары, мероприятия и образовательные программы. Многочисленные свидетельства о создании российской агентурной сети в Европе опубликованы в зарубежных изданиях - Financial Times, DW, «Европейская правда», Bellingcat и других. Конечно, это небольшая по численности группа, которая в основном выполняет организационную работу по вовлечению в пророссийскую деятельность эмигрантов и по подготовке различных акций. Примечательно, что в этой группе доля этнических чеченцев почти равна доле русских.
Вторая группа. Это российские эмигранты «новой волны» - экспаты, получившие работу в различных европейских компаниях. Их численность в странах Европы составляет до 1 млн человек. Среди них преобладают высококвалифицированные специалисты, технократы, для которых такие ценности западного общества, как свобода слова и права человека, менее важны, чем высокая зарплата, квартира в Париже, отдых в Альпах и шопинг в Harrods.
Очень часто российские экспаты – дети влиятельных в России родителей, представителей крупного бизнеса. Они уверены, что своим благополучием обязаны Путину. Европа для них – пищевой ресурс, за счёт которого удовлетворяются потребности, не гарантированные в России. Поэтому идеи либерализма для экспатов чужды, а русский национальный патриотизм и его демонстрация – правила хорошего тона и норма поведения.
Конечно, представители этой группы не машут российскими флагами на Елисейских полях, но щедро финансируют акции пророссийских организаций по всей Европе. Однако в социальных сетях экспаты активно участвуют в информационной войне, развязанной против Украины.
Вот немного цитат из переписки с таким активистом, имеющим вид на жительство в Европе, но обожающим Путина и ненавидящим Зеленского: «Зеленский – конченый наркоман, его ждет виселица, его нужно посадить в психушку… Никто в Украине не гибнет: хохлы сами своих стреляют, а обвиняют русских… Там никто не хочет воевать. В Киеве солнце светит, никакой войны… Им нужно сдаться, чтобы не было кровопролития… Эти с*** хохлы разрабатывали биологическое оружие, угнетающее репродуктивные функции у русских…Помогать Украине – это тупой политический менеджмент рыжего Борьки (Борис Джонсон, премьер Британии, авт.)».
Третья группа. Самая многочисленная. Это русскоязычная молодежь, которая не нашла своего места в Европе. Пророссийские настроения и любовь к Путину среди них – это драма несбывшихся надежд. Понятно, что часть русскоязычного сообщества Латвии и Эстонии страдает похожим синдромом.
Но русские в Балтии живут уже несколько поколений и сумели создать здесь свой собственный мир, существующий параллельно с национальным миром латышей и эстонцев. А вот русскоязычные эмигранты в Германии, Болгарии, Австрии или Греции этого сделать не сумели.
Прошло только 30 лет, как из России начался массовый исход бывших советских граждан на европейские обетованные земли, которые из-за «железного занавеса» представлялись райскими кущами, увешанными джинсами, видеоплейерами и сосисками.
Реальность оказалась жестокой: советские люди при социализме привыкли справляться с любыми трудностями, но не привыкли брать ответственность на себя. В СССР коллективные формы поведения доминировали над индивидуальностью. А Запад для хорошей жизни требовал именно этого – личной инициативы, предприимчивости и самостоятельности. Справились не все.
Кроме того, многие российские эмигранты плохо владеют местными языками. Поэтому они плохо адаптируются к местным правилам и законам, не получают качественного образования и хорошей работы. Это жизнь в условиях постоянного стресса. Выход из него – идеализация прошлого, что Зигмунт Бауман назвал «ретротопией», и вера в Путина как отца-нации. Ведь именно отеческой заботы государства очень не хватает русским в Европе, в которой жить тяжело, но и уехать не хочется. И эти настроения старшее поколение эмигрантов передаёт детям и внукам.
Война в Украине стала триггером для этой группы русских в Европе. Все страхи и неудовлетворенность собственной жизнью приняли форму публичной демонстрации лояльности России и Путину. Настроения такие в душе зрели давно, появился повод их выплеснуть наружу. Недовольная российская молодежь оседлала машины и мотоциклы и устроила прогулку российским флагам по улицам Берлина и Мадрида.
Любопытно, что активность сторонников Путина в Европе имеет географический градиент. Я учел, что большинство эмигрантов сохранили гражданство России, и наложил результаты голосования на выборах депутатов Госдумы России в сентябре прошлого года на участках в Европе
на показатели частоты и масштабы пророссийских акций весной этого года. Оценивалось число голосов, поданных за партию «Единая Россия», а как проявление лояльности лично Путину.
Самые высокие результаты были отмечены в Болгарии и Греции (более 60%). И именно в этих странах отмечается наибольший масштаб акций в поддержку России. В Германии выделяются региональные тренды: в среднем по стране «Единая Россия» получила 38% голосов. При этом в Берлине партия получила около 60% голосов, а в Баварии – примерно 13%.
Не удивительно, что акции в поддержку России прошли с размахом в Берлине, и не были замечены в Мюнхене. Нужно учесть и пророссийские настроения, которые немецкий истеблишмент, тесно связанный с российскими энергетическими компаниями, десятилетия формировал в Германии. Самый низкий результат у «Единой России» был в Британии – 16% голосов. И в Лондоне активность сторонников Путина практически нулевая.
Можно предположить, что такие результаты указывают на связь пророссийской активности с уровнем жизни самих активистов. В экономически более благополучных странах сторонники Путина и войны не имеют такой широкой социальной базы, как в более бедных странах.
Выводы
Из всего сказанного следует простой и очевидный вывод: если Евросоюз заинтересован в сохранении социально-политической стабильности и ограничении токсичного влияния путинского режима на жизнь Союза, нужна программа по реадаптации российских эмигрантов.
Страны с большой долей русскоязычных мигрантов должны увеличить инвестиции в образование детей, профессиональную подготовку молодёжи и в процессы интеграции. Это не исключает ужесточения контроля деятельности пророссийских организаций и активистов: если они угрожают национальной безопасности Европы, то аннулирование видов на жительство и долгосрочных виз станет хорошим инструментом защиты.
Европа слишком дорого стоит каждому из нас, чтобы уступить ее без боя рядовым путинской армии.