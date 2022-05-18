Фото ⟩ Ночью обокрали ювелирный магазин: часть драгоценностей случайно нашли на ближайшей парковке

Часовщик Антти Коплисте во вторник утром только подсчитывал ущерб, поэтому пока не смог назвать точную сумму.

«Осколков больше, чем стоимость украденного, — сказал Коплисте. - По мелочи, ущерб маргинальный, реальные ценности на ночь с витрины убирают», - добавил он. По данным предпринимателя, добычей вора стали несколько колец и пара цепочек.

Коплисте считает, что вор рано или поздно получит по заслугам, поскольку карма вообще хорошо делает свое дело.

Часть украденных украшений выпали из кармана вора на автопарковке в нескольких десятках метров от магазина. По словам Анти Коплисте, некоторые украшения нашел дворник и передал их в полицию. Фото: Saarte Hääl

Ведущий следователь Курессаареского отделения полиции Прийт Сепп сказал, что в полицию сообщение об этом происшествии поступило во вторник, 17 мая, около семи часов утра.

«Известно, что в магазин часов и золотых ювелирных изделий торгового центра на Таллиннской улице в Курессааре проникли через окно и, по предварительным данным, украли драгоценности, — сказал ведущий следователь. - Сумма ущерба, причиненного магазину, пока не известна. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции».

По словам Сеппа, подобные происшествия на Сааремаа происходят очень редко.

Для выяснения обстоятельств кражи полиция просит свидетелей связаться с ней по электронной почте laane.vihje@politsei.ee.