В том, что установленный на углу улицы Валдеку и Вильяндиского шоссе советский памятник нужно убрать, единодушны как старейшина района Нымме Лаури Паэвеэр, так и председатель фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Кристен Михал, пишет Postimees.
Для подписчиков
Нымме планирует в ближайшее время убрать стоящий у парковки советский памятник
Нымме планирует в ближайшее время убрать стоящий у парковки советский памятник
На памятнике, установленном у придорожной парковки, имеется надпись на русском и эстонском языках: «Вечная память павшим в борьбе с фашизмом. 1941-1945». Государственный Департамент защиты памятников старины знает о существовании памятника, но в документах самоуправления о нем нет никаких отметок.
Ключевые слова