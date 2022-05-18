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Нымме планирует в ближайшее время убрать стоящий у парковки советский памятник

Уве Гнадентайх
, журналист
Нымме планирует в ближайшее время убрать стоящий у парковки советский памятник
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В 1990-е годы советский памятник при странных обстоятельствах заменили на нынешний, и кто-то следит там за порядком.
В 1990-е годы советский памятник при странных обстоятельствах заменили на нынешний, и кто-то следит там за порядком. Фото: Mihkel Maripuu

В том, что установленный на углу улицы Валдеку и Вильяндиского шоссе советский памятник нужно убрать, единодушны как старейшина района Нымме Лаури Паэвеэр, так и председатель фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Кристен Михал, пишет Postimees.

На памятнике, установленном у придорожной парковки, имеется надпись на русском и эстонском языках: «Вечная память павшим в борьбе с фашизмом. 1941-1945». Государственный Департамент защиты памятников старины знает о существовании памятника, но в документах самоуправления о нем нет никаких отметок.

В Департаменте защиты памятников старины Postimees сказали, что речь идет о советском памятнике погибшим рядом с этим местом в противотанковом рве. «С этим памятником происходили разные странные вещи. В начале 1990-х годов некогда весьма красивый памятник заменили на какую-то штукенцию. В прошлом году при участии Министерства культуры и Еврейской общины на кладбище Лийва был установлен памятник тем, кто погиб в 1941 году в противотанковых рвах. Причиной и стало то, что прежний памятник был заменен на табличку из искусственного материала», - сообщили из департамента.

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