Нымме планирует в ближайшее время убрать стоящий у парковки советский памятник

На памятнике, установленном у придорожной парковки, имеется надпись на русском и эстонском языках: «Вечная память павшим в борьбе с фашизмом. 1941-1945». Государственный Департамент защиты памятников старины знает о существовании памятника, но в документах самоуправления о нем нет никаких отметок.

В Департаменте защиты памятников старины Postimees сказали, что речь идет о советском памятнике погибшим рядом с этим местом в противотанковом рве. «С этим памятником происходили разные странные вещи. В начале 1990-х годов некогда весьма красивый памятник заменили на какую-то штукенцию. В прошлом году при участии Министерства культуры и Еврейской общины на кладбище Лийва был установлен памятник тем, кто погиб в 1941 году в противотанковых рвах. Причиной и стало то, что прежний памятник был заменен на табличку из искусственного материала», - сообщили из департамента.