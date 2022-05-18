ЧЭ по баскетболу: пярнуский "Садам" выиграл третий матч подряд у "Калева/Крамо" и вышел в финал

Решающей стала третья четверть, в которой команда из Пярну создала солидный задел. Лучшим в составе пярнусцев был Артур Конончук, набравший 21 очко. Первые два матча серии выиграл "Калев/Крамо", однако затем инициативу перехватили пярнусцы, которые одержали три победы кряду.