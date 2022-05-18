В чемпионате Эстонии по баскетболу пярнуский "Садам" одержал третью победу кряду над таллиннским "Калевом/Крамо" и выиграл со счетом 3:2 полуфинальную серию, сообщает rus.err.
ЧЭ по баскетболу: пярнуский "Садам" выиграл третий матч подряд у "Калева/Крамо" и вышел в финал
ЧЭ по баскетболу: пярнуский "Садам" выиграл третий матч подряд у "Калева/Крамо" и вышел в финал
Решающей стала третья четверть, в которой команда из Пярну создала солидный задел. Лучшим в составе пярнусцев был Артур Конончук, набравший 21 очко. Первые два матча серии выиграл "Калев/Крамо", однако затем инициативу перехватили пярнусцы, которые одержали три победы кряду.
Впервые с 2010 года "Калев/Крамо" не сыграет в финальной серии национального первенства.
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