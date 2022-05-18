Глава МИД Эстонии: мы помогаем Украине восстанавливать страну в ожидании победы

«Эстония всесторонне помогает Украине с первых дней широкомасштабной войны, начавшейся в феврале, и помогала до этого. По численности населения мы среди лидеров по оказанию помощи Украине. На встрече с представителями Верховной Рады и Житомирской области я подчеркнула, что мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. Сейчас мы все больше сосредотачиваемся на том, чтобы помочь Украине восстановить свою страну в ожидании победы», – сказала министр иностранных дел Лийметс.

Она добавила, что внимание Эстонии сосредоточено на Житомирской области, представители которой обратились к нам за развитием и гуманитарной помощью в послевоенном восстановлении их региона. Эстония откликнулась на призыв президента Украины найти области или муниципалитеты для оказания помощи.

Лийметс сказала, что министерству иностранных дел было выделено дополнительно три миллиона евро из дополнительного бюджета для продолжения оказания поддержки Украине. «В первую очередь необходимо заниматься устранением последствий насилия в отношении женщин и детей, строительством жилья для людей, оставшихся без дома, а также детских садов и школ. Мы также можем помочь с первоначальными спасательными работами, такими как разминирование и спасение от оползней, и с неотложной гуманитарной помощью, например, продовольственной помощью, медицинской помощью и укрытием, а также с транспортными расходами на эту помощь», – подчеркнула министр.