Во время выставки продаются редкие сорта сенполий, укорененные черенки, подходящий для них грунт и специальные удобрения. На месте можно получить консультацию по выращиванию геснериевых, а также будет показан учебный фильм о геснериевых и их выращивании в домашних условиях. Жюри выберет самое красивое растение выставки.

К роду сенполия (лат. Saintpaulia) семейства геснериевых (лат. Gesneriaceae), по последним данным, относится 20 видов, произрастающих в Восточной Африке. В природе сенполии растут в Танзании в горах Усамбара, а также в южной скалистой части Кении и в прибрежных лесах на поросших мхом камнях. Впервые сенполия была описана в 1893 году. Обилие сортов сенполий невероятно велико – в общей сложности выведено свыше 2 000 сортов. Известно о простых, махровых, звездчатых, бороздчатых сортах, а также сортах с зеленой окраской лепестков. Наиболее редки сенполии с цветками серой или желтой окраски.

В Таллиннском ботаническом саду открывается традиционная выставка сенполий Фото: Таллиннский ботанический сад

В год по всему миру продается несколько миллионов сенполий общей стоимостью более 25 миллионов долларов США. Научное название род получил в честь барона Вальтера фон Сен-Поля (1860–1910), открывшего растение в естественной среде обитания в Танзании. На выставке представлены 250 сортов сенполий, стрептокарпусов и других геснериевых, таких как петрокосмея (Petrocosmea), синнингия (Sinningia), кодонанта (Codonanthe), ахименес (Achimenes), эсхинантус (Aeschynanthus), хирита (Chirita) и другие.

В Таллиннском ботаническом саду открывается традиционная выставка сенполий. Фото: Таллиннский ботанический сад