Латвия в одностороннем порядке прекратит договор с Россией о культурном сотрудничестве

Как сообщила руководитель управления по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале, одновременно признается утратившим силу распоряжение Кабинета министров от 4 января 2002 года о соглашении о сотрудничестве.

Кокале отмечает, что после вторжения России на Украину 24 февраля и очевидных, грубых и систематических нарушений Россией международного права изменились условия, на которых Минкультуры согласилось заключить соглашение о культурном сотрудничестве с Россией.

Существенно изменилась и внутриполитическая ситуация в России – государственная власть ограничивает свободу слова, введена цензура и ограничения свободы творчества, в результате культурный обмен в новых условиях, когда агрессор ведет военные действия в центре Европы, невозможен.

Министр культуры Наурис Пунтулис выразил удовлетворение в связи с тем, что вопрос о разрыве культурного сотрудничества с Россией наконец решен юридически.

Он подчеркнул, что культурное сотрудничество со страной, развязавшей кровопролитную войну, в которой страдают мирные люди, культурные ценности и инфраструктура, немыслимо.

«Мы полностью приостановили любое сотрудничество с режимом [президента России Владимира] Путина до вывода российских войск с Украины и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины», – заявил министр.

Он также добавил, что нарушение соглашения не исключает сотрудничества с российскими деятелями культуры, осуждающими кровавый режим Путина.