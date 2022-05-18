Уехал вечером на велосипеде и исчез: полиция ищет пропавшего 45-летнего мужчину

Пропавший уехал из деревни Ридакюла в волости Кадрина 16 мая около 16.30 на синем велосипеде Trek. На нем были темно-синяя куртка с капюшоном, черные кроссовки Adidas, а также серые или черные спортивные брюки со светлой полосой по бокам. На голове у него был белый шлем.