Полиция просит помощи в поисках 45-летнего мужчины, который в понедельник, 16 мая, вечером покинул свой дом в Кадрина и до сих пор не вернулся.
Уехал вечером на велосипеде и исчез: полиция ищет пропавшего 45-летнего мужчину
Уехал вечером на велосипеде и исчез: полиция ищет пропавшего 45-летнего мужчину
Пропавший уехал из деревни Ридакюла в волости Кадрина 16 мая около 16.30 на синем велосипеде Trek. На нем были темно-синяя куртка с капюшоном, черные кроссовки Adidas, а также серые или черные спортивные брюки со светлой полосой по бокам. На голове у него был белый шлем.
Пропавший слегка прихрамывает на левую ногу и может для передвижения пользоваться поездом.
Полиция просит всех, кто видел пропавшего или знает о его нынешнем местонахождении, сообщить об этом в полицию по номеру 112.