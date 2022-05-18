История мариупольца Игоря, который, спасая собственную жизнь и свою собачку Жужу, самостоятельно вышел из осажденного российскими войсками города, никого не оставит равнодушным. 61-летний мужчина пешком преодолел двухсоткилометровый путь до Запорожья за пять долгих дней. У собаки стерты подушечки лап, у Игоря – совершенно опустошена душа, рассказывает специальный корреспондент Rus.Postimees в Украине Дмитрий Мороз.
Русские украинцы ⟩ Почему Игори не встали грудью за «Русский мир»
Тем не менее мне показалось, он был оптимистичен, когда давал интервью Deutsche Welle. Более всего меня поразили его слова: «Эта страна уже не была свободной – страна под названием Мариуполь. От нее остались одни клочья. А потом какие-то чужие люди в военной форме начали клубиться и все запрещать. В общем, я не захотел быть рабом».
Интересно, что Игорь, судя по всему, яркий представитель так называемого электората Януковича, бывшего президента Украины, который после Революции достоинства 2014 года бежал в Россию. Эти люди всегда голосовали за Партию регионов, а позже за Оппозиционный блок. Эти партии каждые пять лет попадали в Верховную Раду с лозунгами за дружбу с Россией, за русский язык и в целом за пророссийский вектор во всех сферах жизни. По идее, такие Игори и должны были грудью встать на защиту русского мира, но этого не произошло. Почему?
Ожидания не оправдались
За восемь лет войны на Донбассе украинцы по обе стороны конфликта увидели разницу и сделали выводы не в пользу так называемых Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), убежден житель Донецкой области Евгений Шаповалов. На оккупированных землях Донецкой и Луганской областей деградировало все: нет работы, нет нормального образования, коммунальная сфера в первобытном состоянии.
Кураторы Кремля, которые управляют этими территориями, практически полностью уничтожили некогда цветущий регион. Об этом публично заявил даже бывший участник «Русской весны» 2014 года Игорь Гиркин. В то же время, в Украине стартовало масштабное строительство инфраструктурных проектов: дороги, мосты, школы – даже в отдаленных районных центрах.
Видя все это, люди в оккупации устали ждать перемен к лучшему. Отток населения с территории самопровозглашенных сепаратистских республик вырос в разы. Чтобы остановить переселение, боевики вынуждены были закрыть свои пропускные пункты в сторону «большой» Украины. Из шести пунктов остались только два. Один пешеходный в Станице Луганской и один автомобильный в Новотроицком. Но чтобы пересечь линию разграничения, необходимо разрешение боевиков. Такие разрешения выдают дозированно, их получают в основном женщины и старики. Евгений Шаповалов считает, что патриотически настроенных людей среди местных не более 10 процентов, остальные просто выбирают более комфортный образ жизни.
У Путина был шанс завоевать Украину, но он его упустил, уверен Вячеслав Зайченко из Запорожья. Этнический русский, выросший в практически полностью русскоязычном Энергодаре историк и археолог, он, как и тысячи других граждан Украины, пошел добровольцем на фронт 24 февраля в первые же часы российского вторжения.
Вячеслав говорил со мной по видеосвязи прямо с передовой, когда его подразделение строило новые укрепления где-то на Юге Украины. С лица мужчины не сходила широкая улыбка. Было сложно представить, что этот человек мог пройти кровавые бои на Донбассе в 2014 году, среди которых была и нашумевшая оборона Донецкого аэропорта.
После службы он вернулся к своим археологическим раскопкам и исторической работе в Национальном заповеднике Остров Хортица. Ныне он снова в окопах, и это уже кардинально не та армия, которой противостоял Путин в 2014 году. Касательно ВСУ российский диктатор получил ложную информацию от своих советников, и это была его фатальная ошибка, уверен Зайцев.
«В 2014 году было просто чудо, что мы удержали Украину. Когда у нас в стране был полный хаос, тяжелейшая экономическая и политическая обстановка, когда все страны Европы и мира были максимум „очень обеспокоены“, все, что смог взять Путин, уместилось в треть территории Донбасса. Две трети до 24 февраля были под нашим контролем. Поэтому, если тогда он не смог этого сделать, то сейчас ему и подавно это не по зубам. Русские не смогли взять Киев, не смогли оккупировать даже какую-то Ахтырку, о чем тогда вообще говорить? Теперь мы имеем совсем иную армию. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Кроме того, у нас сейчас очень мощная поддержка Запада» – говорил Зайцев, улыбаясь.
По словам моего собеседника, за эти восемь лет в Украине произошли необратимые социально-экономические изменения. Тысячи людей прошли военную службу на Донбассе. На волонтерских микроавтобусах и солдатских берцах военные истории разошлись по всей Украине. В городах и селах появились улицы и целые мемориалы погибшим героям донбасской войны. Многие подростки, заставшие 2014 год на школьной скамье, сейчас уже в вооруженном строю. Многие вчерашние школьники закончили военные университеты и командуют целыми подразделениями. Кроме прочего, в бригаде самого Зайцева много этнических русских, да и просто русскоговорящих украинцев. Россия постоянно обстреливает их системами залпового огня ГРАД и СМЕРЧЬ, с российских кораблей в Черном море к ним прилетают ракеты, но эти люди упорно держат строй и не покидают свои укрепрайоны, невзирая на все увещевания Путина прекратить сопротивление. Что вас держит? – спросил я Вячеслава Зайцева в конце беседы. На что он ответил очень просто: «Мы не хотим, чтобы снова повторилась еще одна Буча, Ирпень и так далее».
Ветеран войны 2014 года киевлянин Дмитрий Котов считает, что Путина погубила им же взращенная коррупция. Агенты его влияния в Украине просто украли деньги, предназначенные для подрывной деятельности. Диктатору клали на стол только ту аналитику, которую он хотел слышать. Ему обещали, что украинцы выйдут с цветами навстречу российской военщине. В действительности уже с утра 24 февраля украинские военкоматы не справлялись с наплывом желающих встать на защиту родины с оружием в руках.
Смена настроений
24 февраля Дмитрий также пошел в военкомат, но во время войны на Донбассе он потерял обе ноги – подорвался на мине. Его не хотели брать в боевые подразделения, но старые связи сделали свое дело, и ветеран с инвалидностью снова в строю. «То утро изменило многих, – говорит Котов. – Те, кто раздумывали, отбросили сомнения! Россию возненавидели даже пророссийски настроенные киевляне».
Кроме того, за эти восемь лет Украина хорошо подготовилась не только в военном, но и в дипломатическом смысле. «Это – фиаско для россиян, – уверена независимая журналистка из Киева Янина Соколова. – Путинские агенты недооценили дипломатические усилия Киева». Переговоры велись везде, на всех возможных площадках. Янина, как и Дмитрий Котов, считает, что Путин упустил свой шанс завоевать Украину восемь лет назад.
За эти годы дипломаты не просто углубляли взаимоотношения между странами, но и создавали базис для взаимодействия военных. Практически ни одна встреча на дипломатическом уровне не проходила без участия военных. Не секрет, что в Украине действует международный военный учебный центр, где украинские солдаты перенимают опыт от инструкторов стран НАТО – представителей Балтии, Польши, Великобритании и США. Партнеры по альянсу успели подготовить десятки тысяч украинских бойцов, многие из которых уже имели опыт войны в Донбассе. Недаром путинские войска уже применяли крылатые ракеты, целя их в учебный центр.
К несчастью для Путина, преимущество в войне уже не достичь ракетами. Маховик войны раскрутился. На Украинских фронтах, по данным генштаба ВСУ, погибли более двадцати тысяч российских солдат и офицеров, несколько генералов, сожжено огромное количество техники, чей точный учет станет возможным только после окончания боевых действий. Тем не менее несмотря на такие масштабные потери, Кремль продолжает наращивать наступление на Востоке Украины.
Атакуя Донбасс ценой сотен погибших, российские солдаты берут под контроль населенные пункты численностью в несколько сотен местных жителей. По подсчетам организации Conflict Intelligence Team, в Украине прекратили свое существование целые бригады вооруженных сил Российской Федерации. На восстановление прежней боеспособности российской армии понадобятся долгие годы. А учитывая санкции и все нарастающую поддержку ВСУ, время играет не на стороне диктатора.