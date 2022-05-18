Русские украинцы ⟩ Почему Игори не встали грудью за «Русский мир»

После службы он вернулся к своим археологическим раскопкам и исторической работе в Национальном заповеднике Остров Хортица. Ныне он снова в окопах, и это уже кардинально не та армия, которой противостоял Путин в 2014 году. Касательно ВСУ российский диктатор получил ложную информацию от своих советников, и это была его фатальная ошибка, уверен Зайцев.

Фото Вячеслава Зайцева во время исследовательских работ на Днепре в районе острова Хортица. Фото: Фото Вечеслава Зайцева

«В 2014 году было просто чудо, что мы удержали Украину. Когда у нас в стране был полный хаос, тяжелейшая экономическая и политическая обстановка, когда все страны Европы и мира были максимум „очень обеспокоены“, все, что смог взять Путин, уместилось в треть территории Донбасса. Две трети до 24 февраля были под нашим контролем. Поэтому, если тогда он не смог этого сделать, то сейчас ему и подавно это не по зубам. Русские не смогли взять Киев, не смогли оккупировать даже какую-то Ахтырку, о чем тогда вообще говорить? Теперь мы имеем совсем иную армию. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Кроме того, у нас сейчас очень мощная поддержка Запада» – говорил Зайцев, улыбаясь.

По словам моего собеседника, за эти восемь лет в Украине про­изошли необратимые социально-экономические изменения. Тысячи людей прошли военную службу на Донбассе. На волонтерских микроавтобусах и солдатских берцах военные истории разошлись по всей Украине. В городах и селах появились улицы и целые мемориалы погибшим героям донбасской войны. Многие подростки, заставшие 2014 год на школьной скамье, сейчас уже в вооруженном строю. Многие вчерашние школьники закончили военные университеты и командуют целыми подразделениями. Кроме прочего, в бригаде самого Зайцева много этнических русских, да и просто русскоговорящих украинцев. Россия постоянно обстреливает их системами залпового огня ГРАД и СМЕРЧЬ, с российских кораблей в Черном море к ним прилетают ракеты, но эти люди упорно держат строй и не покидают свои укрепрайоны, невзирая на все увещевания Путина прекратить сопротивление. Что вас держит? – спросил я Вячеслава Зайцева в конце беседы. На что он ответил очень просто: «Мы не хотим, чтобы снова повторилась еще одна Буча, Ирпень и так далее».

Ветеран войны 2014 года киевлянин Дмитрий Котов считает, что Путина погубила им же взращенная коррупция. Агенты его влияния в Украине просто украли деньги, предназначенные для подрывной деятельности. Диктатору клали на стол только ту аналитику, которую он хотел слышать. Ему обещали, что украинцы выйдут с цветами навстречу российской военщине. В действительности уже с утра 24 февраля украинские военкоматы не справлялись с наплывом желающих встать на защиту родины с оружием в руках.

Дмитрий Котов во время восхождения на гору Говерла. Фото: MOROZ DMYTRO VSEVOLODOVYCH

Смена настроений