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Генсек НАТО принял заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе

rus.postimees.ee
Генсек НАТО принял заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе
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Посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен (слева), генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф на церемонии, посвященной подаче заявления Швеции и Финляндии на членство в альянсе. 18.05.2022.
Посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен (слева), генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф на церемонии, посвященной подаче заявления Швеции и Финляндии на членство в альянсе. 18.05.2022. Фото: JOHANNA GERON

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в среду в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции заявки на членство их стран в альянсе, сообщает «Интерфакс».

Решение о вступлении в НАТО принял во вторник парламент Финляндии 188 голосами «за» и 8 «против». Ее одобрило правительство и президент Саули Нийнистё.

Во вторник заявку Швеции подписала глава МИД этой страны Анн Линде.

Заявки на вступление сначала рассмотрят в Совете НАТО, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.

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