Генсек НАТО принял заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе
Генсек НАТО принял заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе
Решение о вступлении в НАТО принял во вторник парламент Финляндии 188 голосами «за» и 8 «против». Ее одобрило правительство и президент Саули Нийнистё.
Во вторник заявку Швеции подписала глава МИД этой страны Анн Линде.
Заявки на вступление сначала рассмотрят в Совете НАТО, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.
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