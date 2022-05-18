Главы правительств Балтии приветствуют решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

«Мы, премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы, полностью поддерживаем имеющие историческое значение решения Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО и выражаем свою высокую оценку. Финляндия и Швеция разделяют ценности, которые разделяют члены НАТО, и нашу приверженность принципам, на которых основаны безопасность Европы и Атлантического региона. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО способствует развитию нашей коллективной безопасности и укрепит отношения союзников», – говорится в совместном заявлении глав правительств стран Балтии.

Страны Балтии, Финляндия и Швеция несут общую ответственность за обеспечение мира, безопасности и процветания в Скандинавско-Балтийском регионе, говорится в коммюнике. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО поможет достижению этих целей и создаст новые перспективы более тесного и крепкого сотрудничества стран региона в сфере безопасности и обороны.

«Наши интересы безопасности совпадают, и у нас также есть общие проблемы и неотложные задачи в этой сфере. Поэтому страны Балтии работают над этими актуальными проблемами в тесном сотрудничестве и будут солидарны с Финляндией и Швецией в качестве союзников по НАТО, как солидарны и во время вступления этих стран в НАТО. Мы сделаем все возможное, чтобы процесс вступления прошел быстро и гладко», – отметили главы правительств.