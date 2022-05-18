Дополнительный бюджет, который будет принят Рийгикогу в среду, позволит земледельцам и сланцедобытчикам приобретать дизельное топливо специального назначения по более низкой цене, пишет Postimees.
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Дополнительный бюджет снизит цены на дизельное топливо: какие еще перемены нас ждут?
Дополнительный бюджет снизит цены на дизельное топливо: какие еще перемены нас ждут?
Также увеличится до 200 евро в месяц прожиточное пособие, и как расходы на жилье будут учитываться платежи по жилищному кредиту. Третье ощутимое изменение — разовое пособие в размере 50 евро, которое правительство выплатит всем пенсионерам и получателям детских пособий.
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