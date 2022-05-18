Дополнительный бюджет снизит цены на дизельное топливо: какие еще перемены нас ждут?

Также увеличится до 200 евро в месяц прожиточное пособие, и как расходы на жилье будут учитываться платежи по жилищному кредиту. Третье ощутимое изменение — разовое пособие в размере 50 евро, которое правительство выплатит всем пенсионерам и получателям детских пособий.