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Дополнительный бюджет снизит цены на дизельное топливо: какие еще перемены нас ждут?

Андрус Карнау
Дополнительный бюджет снизит цены на дизельное топливо: какие еще перемены нас ждут?
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Оптовая цена дизельного топлива со специальной маркировкой должна снизиться на семь процентов, или на 9,5 цента.
Оптовая цена дизельного топлива со специальной маркировкой должна снизиться на семь процентов, или на 9,5 цента. Фото: Urmas Luik/Parnu Postimees

Дополнительный бюджет, который будет принят Рийгикогу в среду, позволит земледельцам и сланцедобытчикам приобретать дизельное топливо специального назначения по более низкой цене, пишет Postimees.

Также увеличится до 200 евро в месяц прожиточное пособие, и как расходы на жилье будут учитываться платежи по жилищному кредиту. Третье ощутимое изменение — разовое пособие в размере 50 евро, которое правительство выплатит всем пенсионерам и получателям детских пособий.

Дополнительный государственный бюджет

Сумма дополнительных расходов бюджета, включая сделки по финансированию, составляет 803 миллионов евро.

Доход составляет 240 миллионов евро.

Крупнейшие статьи расходов – государственная оборона, газовая инфраструктура и газоснабжение, а также военные беженцы.

Основным источником дохода является увеличение налоговых поступлений. Разница между доходами и расходами покрывается кредитами.

Источник: проект государственного бюджета.

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