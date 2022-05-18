По словам руководителя Circle K по вопросам ценообразования Индрека Сасси, средняя закупочная цена на бензин увеличилась в долларах почти на 20 процентов, при конвертировании в евро речь идет уже о 25 процентах и ожидать значительного снижения цен в ближайшее время не стоит.
Цены на топливо поднялись на 25 процентов, надеяться на снижение не стоит
Цены на топливо поднялись на 25 процентов, надеяться на снижение не стоит
«Закупочные ценные на моторный бензин на мировом рынке с начала мая находятся в состоянии мощного роста. Это объясняется как началом сезона повышенного потребления и глобальным состояние складских запасов, так и отказом от российской энергопродукции», - объяснил Сасси.
Он отметил, что при определении розничной цены на топливо Circle K исходит из закупочных цен, государственных налогов и местной конкуренции. Сасси заверил, что в случае снижения цен на мировом рынке Circle K готов немедленно снизить и розничные цены. Однако изменение цен, по его словам, добирается до Эстонии обычно с 7-10-дневной задержкой.
Сасси считает, что снижение акциза на моторный бензин привело бы к снижению розничных цен примерно на 25 центов за литр.
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