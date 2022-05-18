Цены на топливо поднялись на 25 процентов, надеяться на снижение не стоит

«Закупочные ценные на моторный бензин на мировом рынке с начала мая находятся в состоянии мощного роста. Это объясняется как началом сезона повышенного потребления и глобальным состояние складских запасов, так и отказом от российской энергопродукции», - объяснил Сасси.

Он отметил, что при определении розничной цены на топливо Circle K исходит из закупочных цен, государственных налогов и местной конкуренции. Сасси заверил, что в случае снижения цен на мировом рынке Circle K готов немедленно снизить и розничные цены. Однако изменение цен, по его словам, добирается до Эстонии обычно с 7-10-дневной задержкой.