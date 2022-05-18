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Осенью Таллинн примет теннисный турнир WTA

rus.postimees.ee
Осенью Таллинн примет теннисный турнир WTA
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Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт. Фото: IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER/IMAGO/Michael Weber

В графике обновленного календаря Женской теннисной ассоциации (WTA)  появились важнейшие даты: с 26 сентября по 2 октября в Таллинне состоится теннисный турнир Tallinn Open.

На пресс-конференции, которая состоялась в Представительском центре столичной мэрии генеральный секретарь Эстонского теннисного союза Аллар Хинт подчеркнул важность этого события для эстонского тенниса и всех поклонников этого вида спорта.

«Это крупнейшее спортивное событие этого года, да и всех времен, - сказал Аллар Хинт. - Надеемся, турнир станет традицией. Особенно приятно то, что наши звезды – Анетт Контавейт и Кая Канепи смогут сыграть дома».

Анетт Контавейт отметила, что в конце года у всех теннисистов очень плотное расписание, но она все же сможет принять участие в Tallinn Open.

«Мне нравится играть дома. Это большая честь, я рада, что смогу принять участие в турнире, который состоится в Таллинне», - сказала Контавейт.

Кая канепи также сообщила, что обязательно примет участие в теннисном турнире – если позволит здоровье.

На проведение турнира категории WTA 250 город выделит 400 000 евро из дополнительного бюджета.

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