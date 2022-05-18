Министр: зарплата учителей должна быть конкурентоспособной по сравнению со средней по Эстонии

Министр Лийна Керсна заявила, что мы не можем мириться с тем, что зарплата эстонских учителей одна из самых низких в ОЭСР. «Важно согласовать необходимые шаги в стратегии государственного бюджета для того, чтобы средняя зарплата учителя общеобразовательной школы достигла 120 процентов от средней зарплаты в Эстонии», – сказала она. – Это означает, что средняя зарплата учителя должна вырасти на 14 процентов в следующем году, на 13 процентов через год и на 7 процентов в 2025 году».

По словам председателя Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри, они пришли на встречу с надеждой, что зарплата учителей достигнет давно поставленной цели, то есть минимальная зарплата учителя в следующем году будет равна средней по стране – 1749 евро; а средняя зарплата учителя составит 120 процентов от средней по стране. «Возможное повышение зарплаты на 14 процентов в следующем году, предложенное министром – не то, чего ожидают учителя, но если оно будет сопровождаться соглашением о шагах в государственной бюджетной стратегии на ближайшие годы, то, вероятно, можно будет продолжить переговоры. Приятно видеть, что министерство готово смотреть на вещи в долгосрочной перспективе, а также искать решения для разработки и внедрения карьерной модели для учителей».

Министерство образования и науки планирует предложить увеличение на 14 процентов как минимальной, так и средней зарплаты учителей в 2023 году в ходе переговоров по государственному бюджету и бюджетной стратегии. Это означает увеличение минимальной зарплаты с 1 412 евро до 1 570 евро и средней зарплаты с 1 653 евро до 1 884 евро. Это потребует дополнительных 62,3 миллиона евро из государственного бюджета на 2023 год. Процедура согласования государственного бюджета и бюджетной стратегии предусматривает, что министерства представляют свои запросы до 1 июня, а соглашения в правительстве заключаются до конца сентября.

В государственном бюджете на 2022 год минимальная зарплата учителя увеличилась с 1315 евро до 1412 евро, или на 7,4 процента, а средняя брутто-зарплата учителя общеобразовательной школы увеличилась с 1540 евро до 1653 евро. С осени 2017 года муниципальные власти гарантируют не менее 90 процентов минимальной заработной платы для учителей общеобразовательных школ и не менее 100 процентов минимальной заработной платы для воспитателей детских садов, имеющих степень магистра.