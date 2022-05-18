Исчезновение памятника советским воинам: полиция возбудила дело и ищет свидетелей

По словам ведущего следователя Пярнуского отделения полиции Реэлики Киви, 17 мая полиция начала производство в связи с тем, что с кладбища Михкли в волости Ляэнеранна в неустановленное время исчез памятник советским воинам, а также было разгромлено место захоронения рядом с памятником.

«Все конкретные обстоятельства случившегося выясняются, и начато расследование по статье 149 Пенитенциарного кодекса, которая касается осквернения памяти умерших», — добавила Реэлика Киви. Для выяснения обстоятельств дела Департамент полиции и погранохраны просит свидетелей связаться с ним по электронной почте laane.vihje@politsei.ee.

Фото: Erakogu

Сторож кладбища Маре Ряак рассказала во вторник Pärnu Postimees, что она узнала об исчезновении памятника в субботу утром, когда об этом ей сообщил один из местных жителей, спросив, известно ли ей что-нибудь.

По словам Ряак, она работала на кладбище в пятницу и тогда еще расположенный в глубине кладбища памятник советским воинам был на месте. В субботу на кладбище провели две церемонии похорон.

Она думает, что в дневное время никто памятник украсть не мог. «Предположительно, его забрали в ночь на субботу», - отметила она.

По словам охраны кладбища, для перемещения памятника использовали трактор. «Проехали через ограду кладбища, — описала она место происшествия, отметив, что кладбищенская ограда была высотой примерно до колена. - Там большие следы от трактора».

Памятник в глубине кладбища Михкли был установлен в 1960-х годах в память о погибших во Второй мировой войне. По данным Департамента охраны памятников старины, это братская могила, в которой захоронены 12 установленных по именам советских активистов, и она под охраной памятников старины.