Таллинн решил отправить в отставку Дениса Бородича

На пресс-конференции горуправы в среду мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что намерен расторгнуть договоры с членами правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денисом Бородичем и Отто Попелем из-за утраты доверия.

В среду издание Eesti Ekspress написало, что Бородич и Попель посещали за счет города различные курсы обучения, причем город, то есть налогоплательщик, оплачивали также билеты на самолет, гостиницы и командировочные.

По словам Кылварта, договор может предусматривать различные компенсации, в том числе компенсацию обучения, что является нормальной практикой. Нормальной практикой, по мнению Кылварта, не является использование этой возможности для обучения на ученую степень, хотя закон это допускает.

«В Таллинне существуют ограничения – такая компенсация может составлять до одной месячной зарплаты. Сумма, использованная для получения ученой степени, не соответствует этому ограничению», – пояснил Кылварт на пресс-конференции.

Таким образом, по словам мэра, нужно сделать два вывода – во-первых, конкретно раскрыть в регуляции, какие компенсации члены правления могут получать на основании договора, и каковы конкретные ограничения. «Раньше у нас подобных проблем не было, теперь, когда она появилась, ее нужно урегулировать», – отметил Кылварт.

«Второй вывод – исходя из подобного поведения у нас не может быть доверия к членам правления, которые неспособны увидеть границы, которые, на мой взгляд, очевидны. Таким образом, доверие утрачено. Если доверие утрачено, продолжать сотрудничество невозможно. Если сотрудничество невозможно, это значит, что договор должен быть расторгнут. И договор будет расторгнут», – сказал мэр.