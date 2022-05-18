Полезно: при страховании жилья не забывайте правильно оценивать домашнее имущество

При заключении договора страхования PZU рекомендует также учитывать, что еще есть в доме помимо стен, пола и крыши, и что произойдет, если в результате несчастного случая вам придется временно жить в другом месте. Встроенная мебель и интегрированная бытовая техника покрываются страховкой здания.

«Опыт PZU показывает, что люди часто неадекватно оценивают стоимость своего движимого имущества, такого как бытовая техника, одежда и мебель. В результате при необходимости страховая компания зачастую не может возместить фактическую стоимость имущества, поскольку страховая защита не является достаточной. При заключении договора страхования стоит помнить, что к категории домашнего имущества относится все, что можно переместить», — сказала руководитель группы имущественного ущерба PZU Kindlustus Марге Хабакукк.

Наибольшие возмещения выплачиваются при пожарах, и в таких случаях сумма страхования почти всегда оказывается недостаточной, а значит, часть ущерба не возмещается.

Если дом оборудован сигнализацией, верхний предел суммы страхования домашнего имущества не ограничен. При отсутствии сигнализации максимальная страховая сумма составляет 125 000 евро. Ценности страхуются на сумму 4 000 евро, если в договоре страхования не указано иначе.

Домашнее имущество стоит сфотографировать

Чтобы оценить домашнее имущество, вы должны осмотреть каждую комнату в отдельности и затем рассчитать общую возможную стоимость вещей. Стоит представить, сколько может стоить восстановление, если за один день от дома останутся лишь четыре стены. Поскольку стоимость домашнего имущества со временем может измениться, стоит пересмотреть страховую сумму в середине срока действия договора и при необходимости увеличить ее.

Перечень имущества при заключении договора страхования предоставлять не нужно. Однако список необходимо предоставить, если клиент хочет получить компенсацию в связи с ущербом.

При составлении списка пригодятся фотографии имущества и предметов обстановки, в том числе вещей в хозяйственных постройках. Фотографии оказываются особенно полезны, если имущество уничтожено пожаром.