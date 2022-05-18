Каллас: мне кажется, что в оппозиции возникла давка, поскольку во время кризиса в оппозиции удобнее

«Если вы скажете, что примете это в парламенте, а мы должны прийти вам на помощь, то придите и вы нам на помощь и подскажите: где взять эти деньги?» - сказала она. Каллас высказала недовольство тем, что в правительстве возникла ситуация, при которой за ее, премьер-министра, спиной достигаются договоренности о таких серьезных расходах: «Мне кажется, что если вас большинство, нет смысла говорить об этом с нами». Каллас сравнила желание поднять детские пособия с ситуацией, когда подросток хочет машину, а у родителей нет на нее денег: «Я бы, поскольку вы уже совершеннолетние, предложила: вот смотрите - это наши доходы, а это наши расходы, и, возможно кто-то готов взять дополнительную работу…»

«Людям нужно честно сказать: чтобы начать платить более высокие детские пособия, нужно увеличить налоги. 300 миллионов евро для повышения детских пособий придется найти за счет чего-то, и вы говорите мне, чтобы я нашла эти деньги. Это несправедливо. Выполните вторую часть работы и скажите, где эти деньги взять».

По словам Каллас, правительственный кризис сейчас не нужен. Но при этом высказала мнение, что политики создали давку в оппозиции: «Там удобнее находиться в кризисное время. Но мы не отказываемся от ответственности и никогда не делали этого в сложные времена».

Обсуждая тему детских пособий, оппозиция привела строки расходов на LNG, указанные в дополнительном бюджете, которые должны нести скорее частные предприятия. «Речь идет о почти половине миллиарда евро, деньги на покрытие детских пособий имеются», - отметил Айвар Кокк («Отечество»). Премьер-министр ответила, что покупка газа про запас и расходы на LNG, в отличие от повышения детских пособий, не являются постоянными расходами.