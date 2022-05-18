Юрист: наказание Куляку за демонстрацию буквы Z на форме могло быть жестче

Куляк в начале марта занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. Россиянин вышел на награждение с нанесенной на форму буквой Z, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Сам спортсмен позже объяснил, что это был ответ на провокации со стороны украинских гимнастов. После этого против Куляка было открыто дисциплинарное дело. В среду дисциплинарный комитет FIG дисквалифицировал спортсмена на один год.

"FIG продолжила ту линию, которая была принята международными федерациями в других видах спорта. У нас уже были похожие случаи с Евгением Рыловым в плавании и Сергеем Карякиным в шахматах, так что решение по Куляку в целом ожидаемое. При этом надо сказать, что наказание могло быть и жестче. Что касается апелляции, то удачных прецедентов у нас не так много. Можно вспомнить саночников, которые удачно обжаловали свое отстранение, но среди индивидуальных спортсменов таких примеров, насколько помню, нет. Да и далеко не все проходят этот путь полностью – те же Карякин с Рыловым по нему не пошли. Поэтому пока тяжело говорить о перспективах. Отмечу лишь, что сейчас апелляция будет подаваться не в Спортивный арбитражный суд, а снова в FIG. Не очень люблю такую практику, так как апелляцию должны рассматривать за пределами тех органов, которые выносили решение. Кстати, в допинговых делах именно так и делают", - сказала Анцелиович.