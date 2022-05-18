Плющенко против Тутберидзе. «Просто смешно»

«Может быть, через 10 лет, через 15. Сейчас даже смешно разговаривать на эту тему. Просто смешно. Сколько лет работает Этери? Какие у неё результаты? По жизни, по годам, по Олимпиадам, по чемпионатам мира. Женя Плющенко — прекрасный спортсмен, который начал заниматься тренерской деятельностью. Но про что говорить?» — приводит слова Тарасовой Post News.